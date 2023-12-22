Декабрь называют сказочным месяцем, ведь в это время особенно хочется верить в чудеса, даже взрослым. Особенно в канун Нового года. Но самое большое нетерпение 31 декабря испытывают дети: готовятся, наряжаются и ждут звонка в дверь - Деда Мороза и Снегурочку с подарками. Актриса театра "Туулевески" София Буланова почти тридцать лет подряд в последний день года перевоплощается в Снегурочку и вместе с Дедом Морозом отправляется в длинное путешествие, чтобы к хорошим малышам домой пришла сказка и случилось настоящее волшебство. Об этой неизменной роли мы и поговорили.
Под Новый год сказка приходит в дом ⟩ Актриса театра "Туулевески" София Буланова: "Новогодний персонаж - не просто аниматор"
Театр начинается с вешалки
Эта расхожая фраза как нельзя лучше отражает путь актрисы Софии Булановой в профессию. Ей было шестнадцать, она училась в девятом классе, в то время в школе проводили эксперименты - знакомили учеников с разными профессиями. Однажды они пришли на экскурсию в Йыхвиский театр юного зрителя, которым тогда руководил Юрий Шишкин.
- Режиссер водил нас по дому, показывал и рассказывал, обронив фразу: если хотите чем-то помочь - приходите, будем рады, - вспоминает она. - Я это запомнила. Не сказать, чтобы мечтала стать актрисой, но театр мне нравился - мама работала в Институте сланцев и мы нередко ездили на экскурсии в Санкт-Петербург, всегда ходили в театр. Видимо, что-то зацепило. Примерно месяц подумала и пришла к Шишкину, сказала, что готова помогать.
Приходила после школы, гладила костюмы, потом раскладывала реквизит... Сидела на всех репетициях. Так и осталась в "Туулевески", с небольшим перерывом на учебу в Тартуском университете, где изучала русскую филологию. Не доучилась - стало скучно. Вернулась в театр. Работала администратором гастролей. В 1990 году попробовала в роли актрисы. Позже поступила в Санкт-Петербургскую академию культуры, получив профессию организатора культурно-досуговой деятельности. Оказалось, это и есть то, чем мне больше всего хочется заниматься в жизни.
- В этом году снег выпал рано и его много, праздничное настроение уже есть. Подготовка к праздникам идет?
- Конечно, пришла пора доставать костюмы и репетировать. В этом году "Туулевески" дает два новогодних спектакля - "Морозко" и "Происшествие в Стране гномов". Ну и к роли Снегурочки тоже надо готовиться. Помимо спектаклей, привозим с Дедом Морозом сказку в дом - это отдельные поздравительные программы в канун Рождества или Нового года, к которым тоже надо готовиться. Декабрь у артистов всегда насыщенный месяц.
- У Снегурочки много костюмов?
- Периодически костюмы меняются, но не часто. Сейчас у нас по два комплекта, один для помещения, второй для улицы - иногда заказывают представления на свежем воздухе, особенно активно такие спектакли и программы были востребованы во время коронавируса, когда собираться в помещениях не разрешали. Пришлось сшить шубы потеплее.
- Каждый год новая программа?
- Скорее обновленная. Собирая программу, всегда ищу что-то новенькое - хотя бы пять номеров для разного возраста. Иногда говорят, что незачем что-то еще придумывать, дети и не помнят уже, но я же помню! Есть шлягерные игры, которые из года в год можно и даже нужно повторять, потому что они очень нравятся детям, но все равно стараюсь найти что-то другое тоже.
За годы накопился большой список, но даже если заранее составил программу, никогда не уверен, будешь ли ей следовать - только переступив порог можно понять, что в этой компании заготовленное не пойдет... Приходится перестраиваться на ходу.
- Чтобы с ходу почувствовать аудиторию, надо быть психологом. Получается?
- Опыт помогает. Дети разные: с одними не надо ничего делать, сразу включаются. Другие увидели Дела Мороза и замолкают... Мы должны не просто постоять и вручить подарок, а сделать так, чтобы ребенок пошел на контакт, окунулся в сказку. Не показать вид, что растерялся, а чем-то разрядить обстановку, обыграть. Поэтому у нас с собой целый арсенал - перчаточные куклы, волшебный посох и прочее.
Ко всем подходы разные. Иногда приходится кукол надевать - малыши тогда легче идут на контакт, шепчут на ушко. Каждый раз, когда решаешь ситуацию - это маленькая победа, непередаваемое ощущение.
- Наверное, эмоционально это тяжелее, чем сыграть спектакль на сцене?
- Так и есть. Поэтому необходима подготовка - новогодний персонаж не просто аниматор. Мало надеть костюм и приехать. Чтобы ребенок поверил в волшебство, надо быть убедительным. Были, например, ситуации, когда 31 декабря снега не было - а у нас в стихах сани... Пришлось рассказывать, что Дед Мороз на велосипеде примчал.
Придумываю игры, танцы, ставлю камеру и записываю, а потом дома репетирую каждый вечер - чтобы без запинки. Ошибаться все могут, но не Снегурочка.
- Снегурочка, закончившая Санкт-Петербургскую академию культуры, точно справится. Помогает актерский опыт?
- Безусловно. Из всяких ситуаций приходилось выкручиваться, но чтобы были неразрешимые проблемы или кого-то мы подвели - такого не припомню. Хоть сугробы, хоть мороз или пурга, все равно едем.
- До какого возраста дети верят, что вы "настоящие"?
- Мне самой больше всего нравится работать с детьми четырех-пяти лет, когда они уже многое могут, но еще верят. В шесть лет еще можно кого-то убедить, что Дед Мороз настоящий, а в восемь уже нет. Каждая встреча уникальная - нет похожих, ведь каждый раз новые дети и ситуации. К счастью, больше смешные.
- Меняются поколения, подарки для детей тоже теперь другие, сладостями вряд ли кого сегодня удивишь?
- Снегурочкой впервые я стала в 1996 году, не одно поколение детишек на глазах выросло. Есть семьи, с которыми каждый год встречаемся: одни детки вырастают, другие появляются. Есть несколько домов в Причудье - из года в год приглашают, кажется, что уже всю их родню знаем. Ехать не близко, но не отказываемся - очень интересные, активные люди, веселые и заводные.
Если о подарках - пару десятилетий назад у Деда Мороза в мешке не было планшетов, айфонов, айпадов и прочих гаджетов. Но неважно, что он принес, реакция всегда одинаковая - дети радуются, бегут, показывают. Настоящая трагедия, если кто-то от волнения забыл приготовленные стихи, но мы ведь добрые волшебники и знаем, как решить и эту ситуацию. Слезы если и бывают, то недолго.
- Приглашают ли сказочных персонажей к взрослым?
- Такой опыт у нас тоже был, но решили отказаться. Приходилось работать на свадьбах, юбилеях, что лично мне не очень интересно - взрослые слишком предсказуемы, импровизации мало. С детьми - сколько угодно, скучно не бывает. Они абсолютно разные и искренние, никогда не знаешь, как пойдет программа. У нас, конечно, всегда есть список игр, музыки, заготовок, но всегда все индивидуально, потому что это я иду за детьми, а не они за мной. Если надо, могу и в бассейн с шариками прыгнуть...
Самое важное - это общение. Хочется, чтобы встреча и волшебство им запомнилось.
- К столу, наверное, тоже зовут?
- Бывает, но даже если голодны, всегда отказываемся, потому что исчезает сказка...
- Рабочий день под Новый год получается самый длинный?
- По 10-12 часов, спрос всегда большой. График, конечно, есть, но стараемся чуть-чуть с запасом, потому что сколько займет времени визит, не угадаешь - бывают активны не только дети, но и родители. К слову, мне нравятся взрослые, кто не сидит и смотрит, а активно участвует. Тогда настоящий праздник для всех получается.
Особенно много заказов было в канун 2021 года, когда во время пандемии все утренники и спектакли отменили, а праздника все равно хочется.
- Устаете?
- Физически скорее да, потому что переезды, погода иногда тоже создает трудности, очень много отдаешь эмоционально, но ведь и получаешь удовольствия тоже немало - купаешься в радости, причем не только придя в дом к детям, но и на улице, когда люди нас случайно встречают - все вокруг радуются.
Физическая усталость быстро проходит, а эмоции остаются.
- Как Снегурочка сама встречает Новый год?
- Домой добираешься, как правило, в последний момент. Поэтому в халате и тапочках, в уютном кресле с бокалом шампанского и вкусняшками. Естественно, без гостей.
- Глядя на тебя, трудно поверить, что эта Снегурочка приходит к детям уже почти три десятилетия. Ты ведь и внешне не меняешься - как удается сохранить молодость и задор?
- У нас в театре все такие. Внутри молодость остается, а дети заряжают своей энергией.
- В "Фейсбуке" часто вижу твои фотографии с ранних прогулок - это вместо физкультуры?
- Ходить действительно очень люблю. Особенно во время коронавируса втянулась - ранним утром встаю и шагаю из Южного до Валласте. Очень люблю море, причем в любую погоду. В одиночестве гулять не скучно - красота вокруг! Прошлой зимой, когда выпал снег, увидела звериные следы, немаленькие - только тогда неуютно стало.
В парке тоже люблю гулять, белочки меня уже знают - прибегают за орешками.