Под Новый год сказка приходит в дом ⟩ Актриса театра "Туулевески" София Буланова: "Новогодний персонаж - не просто аниматор"

София Буланова сыграла в театре множество ролей. Фото: Erakogu

Театр начинается с вешалки

Эта расхожая фраза как нельзя лучше отражает путь актрисы Софии Булановой в профессию. Ей было шестнадцать, она училась в девятом классе, в то время в школе проводили эксперименты - знакомили учеников с разными профессиями. Однажды они пришли на экскурсию в Йыхвиский театр юного зрителя, которым тогда руководил Юрий Шишкин.

- Режиссер водил нас по дому, показывал и рассказывал, обронив фразу: если хотите чем-то помочь - приходите, будем рады, - вспоминает она. - Я это запомнила. Не сказать, чтобы мечтала стать актрисой, но театр мне нравился - мама работала в Институте сланцев и мы нередко ездили на экскурсии в Санкт-Петербург, всегда ходили в театр. Видимо, что-то зацепило. Примерно месяц подумала и пришла к Шишкину, сказала, что готова помогать.

Приходила после школы, гладила костюмы, потом раскладывала реквизит... Сидела на всех репетициях. Так и осталась в "Туулевески", с небольшим перерывом на учебу в Тартуском университете, где изучала русскую филологию. Не доучилась - стало скучно. Вернулась в театр. Работала администратором гастролей. В 1990 году попробовала в роли актрисы. Позже поступила в Санкт-Петербургскую академию культуры, получив профессию организатора культурно-досуговой деятельности. Оказалось, это и есть то, чем мне больше всего хочется заниматься в жизни.