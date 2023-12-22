Кабинет министров поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура об оказании Украине долгосрочной военной помощи и отправке в Украину как противотанковых ракетных комплексов "Javelin", катеров, так и другого важного снаряжения для отражения российской агрессии.
Эстония отправляет Украине противотанковые ракеты "Javelin", катера и другое снаряжение на 80 миллионов
- Подобно тому, как предоставленные Эстонией противотанковые ракеты "Javelin" сыграли прошлой весной значительную роль в защите Киева и побудили другие страны протянуть руку помощи Украине, мы и этим масштабным пакетом помощи продемонстрируем, что борьба Украины за свободу может быть успешной только тогда, когда союзники продолжат поддерживать украинцев, - сказал Певкур.
Помимо большого количества противотанковых ракет "Javelin", новейший пакет помощи также включает пулеметы, боеприпасы для ручного огнестрельного оружия, различные наземные и водные транспортные средства и водолазное оборудование. Точные количества по соображениям безопасности не разглашаются. Стоимость пакета составляет почти 80 миллионов евро.
- Пакет помощи составлен таким образом, чтобы он был максимально полезен Украине, не нанося при этом ущерба собственной обороноспособности Эстонии. Мы восстановим необходимые запасы, - пояснил Певкур. - Российский режим строит игру на том, что свободный мир откажется от поддержки Украины. Чтобы разорвать ход расчетов преступного российского режима, мы должны послать стратегический сигнал, что мы продолжим оказывать значительную и устойчивую поддержку Украине до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну. На карту поставлена безопасность не только Украины, но и Эстонии, трансатлантического сообщества и, более широко, всего мира, - сказал министр обороны.
Министерство обороны подготовило стратегический документ, который на основании расчетов демонстрирует, что для достижения победы Украины и поражения России сторонникам Украины достаточно выделить на военную помощь 0,25 процента своего валового внутреннего продукта в год.
- У союзников есть для этого необходимые средства - Россия тратит на войну в Украине в два раза больше, чем делает это для оказания военной помощи Украине коалиция в формате "Рамштайн", экономика которой в несколько десятков раз превышает российскую. Наши расчеты показывают, что если свободный мир готов предоставить Украине военную помощь в размере не менее 0,25 процента валового внутреннего продукта в год, то это поможет сломать хребет России, которая понимает только грубую силу. Это небольшая цена по сравнению с тем, если агрессия России окупится, - добавил Певкур.
Эстония готова в течение следующих четырех лет поддерживать Украину в размере 0,25 процента валового внутреннего продукта в год, и мы готовы использовать для этого средства, выделенные на государственную оборону. "Украина воюет и за нас, и каждая уничтоженная с нашей помощью частица российской военной машины снижает способность России угрожать нам. Поэтому мы должны быть готовы в долгосрочной перспективе поддержать украинцев и, с другой стороны, показать всем союзникам, что при наличии желания оказание помощи Украине реально исполнимо", - пояснил министр обороны.
Вместе с новейшим пакетом Эстония начиная с 2022 года предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, или примерно 1,4 процента ВВП. Ранее Эстония передала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса "Javelin", гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и пакеты с сухим питанием.