Эстония отправляет Украине противотанковые ракеты "Javelin", катера и другое снаряжение на 80 миллионов

- У союзников есть для этого необходимые средства - Россия тратит на войну в Украине в два раза больше, чем делает это для оказания военной помощи Украине коалиция в формате "Рамштайн", экономика которой в несколько десятков раз превышает российскую. Наши расчеты показывают, что если свободный мир готов предоставить Украине военную помощь в размере не менее 0,25 процента валового внутреннего продукта в год, то это поможет сломать хребет России, которая понимает только грубую силу. Это небольшая цена по сравнению с тем, если агрессия России окупится, - добавил Певкур.

Эстония готова в течение следующих четырех лет поддерживать Украину в размере 0,25 процента валового внутреннего продукта в год, и мы готовы использовать для этого средства, выделенные на государственную оборону. "Украина воюет и за нас, и каждая уничтоженная с нашей помощью частица российской военной машины снижает способность России угрожать нам. Поэтому мы должны быть готовы в долгосрочной перспективе поддержать украинцев и, с другой стороны, показать всем союзникам, что при наличии желания оказание помощи Украине реально исполнимо", - пояснил министр обороны.

Вместе с новейшим пакетом Эстония начиная с 2022 года предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, или примерно 1,4 процента ВВП. Ранее Эстония передала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса "Javelin", гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и пакеты с сухим питанием.