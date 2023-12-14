В Нарва-Йыэсуу в аварии погиб лежавший на дороге человек

Вечером 14 декабря в 18.40 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Нарва-Йыэсуу на 20-м километре дороги Нарва-Йыэсуу-Хийеметса.

Фото: Politsei

По предварительной информации, авария произошла в результате наезда автомобиля Mercedes-Benz на пешехода.

"Насколько известно, пешеход в темной одежде и без светоотражателей лежал на дороге, и водитель не смог избежать наезд. 63-летний мужчина получил серьёзные травмы и скончался на месте. В начатом уголовном производстве мы выясним точные обстоятельства и то, почему человек лежал на дороге", - заявил оперативный руководитель Идаской префектуры Андреас Клиймант.

56-летний мужчина, управлявший автомобилем, и сидевшая рядом с ним 51-летняя женщина не пострадали. Мужчина, управлявший автомобилем, был трезв и имеет право на управление автомобилем.

Авария произошла на участке дороги, где максимальная разрешенная скорость - 90 км/ч.

Дорога на месте происшествия была заснеженная, в момент аварии шел снег.