ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Владеть историческими зданиями в сельской местности - нерациональная роскошь

Теперь, спустя десятилетия, на продажу выставлены и городище Пуртсе, и мыза Кукрузе. И владелец крепости Пуртсе, волость Люганузе, и владелец мызы Кукрузе, волость Тойла, считают эти объекты слишком обременительными. Использовались эти исторические здания по-разному, но в итоге обе волости пришли к одному и тому же выводу: хороших идей для эффективного использования нет. В то же время здания требуют инвестиций, а их содержание также требует денег. Кроме того, правила охраны памятников старины накладывают свои ограничения.

Предположительно, городище Пуртсе и два участка недвижимости Кукрузе будут выставлены на продажу в новом году. Отдельный вопрос, насколько легко их будет продать. Ведь раз уж самоуправление отказывается от своей собственности, потому что не может ее содержать, то зачем частному предпринимателю, который тщательно считает свои деньги, тратить их на приобретение такого объекта, который требует больших затрат на содержание и инвестиций. Для этого должна иметься безумно хорошая идея, которая с лихвой окупится.

Среди самоуправлений Ида-Вирумаа мызные комплексы сохранились еще в волости Алутагузе. На мызе Иллука работает основная школа, а на мызе Мяэтагузе бывшая волость Мяэтагузе построила спа-отель и обустроила рабочие места волостных чиновников. Волость рассматривала возможность продажи комплекса Мяэтагузе, несмотря на то, что в него уже были вложены крупные инвестиции и он мог бы приносить чистую прибыль. Однако жизнь показывает, что не все так просто.

Содержание величественных исторических зданий в сельской местности - это роскошь, которую могут себе позволить немногие, и практически невозможно делать это рационально.