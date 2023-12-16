На площади Вирула горожан встретит Санта

- Фонарь или другой источник света может быть любой формы, ведь главное - праздничное настроение и желание поделиться светом и радостью с окружающими, - сказала директор центра культуры Светлана Короткова. - Если кто-то смастерит необычный фонарь, то может заработать приз - мы проводим конкурс на самый оригинальный светящийся аксессуар.

На площади в воскресный вечер будет звучать музыка, распахнут двери торговые домики, в которых откроется рождественское кафе, где можно угоститься разными вкусностями, а в других - купить сувениры и милые детские поделки.

В одном из домиков гостей будет встречать Санта, который прибудет сюда на санях и готов выслушать всех маленьких и взрослых горожан. Можно написать свое пожелание, порадовать главного гостя стихами или песнями, что, конечно же, не останется без награды.

В программе также танцевальные разминки, которые проведут участники и наставники творческих коллективов центра культуры.