СПАСАТЕЛИ ⟩ Бобра приняли за тонущего человека

Спасатели проверили местность и обнаружили на берегу озера бобра, который издалека в темноте мог показаться человеком, провалившимся под лед озера.

Пожилые люди оказались дома взаперти

Вечером в четверг спасатели получили вызов на улицу Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где двое пожилых людей у себя дома упали и не могли открыть дверь. Спасатели открыли дверь квартиры, и бригада скорой помощи доставила одного человека в больницу.