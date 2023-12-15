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СПАСАТЕЛИ ⟩ Бобра приняли за тонущего человека

14 декабря 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

14 декабря около полуночи человек увидел из окна своего дома черную тень на силламяэском запрудном озере.

Спасатели проверили местность и обнаружили на берегу озера бобра, который издалека в темноте мог показаться человеком, провалившимся под лед озера. 

Пожилые люди оказались дома взаперти

Вечером в четверг спасатели получили вызов на улицу Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где двое пожилых людей у себя дома упали и не могли открыть дверь. Спасатели открыли дверь квартиры, и бригада скорой помощи доставила одного человека в больницу.

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