Ученики Кесклиннаской школы смогут переехать в новое здание, возможно, только весной

Строительство здания Кесклиннаской школы должно завершиться к концу года, но городские власти ходатайствуют об изменении сроков введения в эксплуатацию. В любом случае уже ясно, что зимой, как планировалось, ученики не смогут прийти в новые школьные кабинеты.
Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Эрик Сечков недавно обратился к членам горсобрания и нового горуправления с письмом, предупреждая, что если все работы по строительству Кесклиннаской школы не будут выполнены до 31 декабря, городу придется вернуть полученные в виде дотации 8 миллионов евро.