Ученики Кесклиннаской школы смогут переехать в новое здание, возможно, только весной

Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Эрик Сечков недавно обратился к членам горсобрания и нового горуправления с письмом , предупреждая, что если все работы по строительству Кесклиннаской школы не будут выполнены до 31 декабря, городу придется вернуть полученные в виде дотации 8 миллионов евро.

Вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу говорит, что горуправление следит за процессом и он сам посещает самый важный объект текущего года ежедневно, и утверждает, что все большие строительные работы завершены, сейчас доделывают мелкие вещи, также активно идет оснащение кабинетов и других школьных помещений.