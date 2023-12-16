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Ученики Кесклиннаской школы смогут переехать в новое здание, возможно, только весной

Ирина Кивисельг
, журналист
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Новая школа не распахнет двери для учеников в этом году.
Новая школа не распахнет двери для учеников в этом году. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Строительство здания Кесклиннаской школы должно завершиться к концу года, но городские власти ходатайствуют об изменении сроков введения в эксплуатацию. В любом случае уже ясно, что зимой, как планировалось, ученики не смогут прийти в новые школьные кабинеты.

Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Эрик Сечков недавно обратился к членам горсобрания и нового горуправления с письмом, предупреждая, что если все работы по строительству Кесклиннаской школы не будут выполнены до 31 декабря, городу придется вернуть полученные в виде дотации 8 миллионов евро.

Вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу говорит, что горуправление следит за процессом и он сам посещает самый важный объект текущего года ежедневно, и утверждает, что все большие строительные работы завершены, сейчас доделывают мелкие вещи, также активно идет оснащение кабинетов и других школьных помещений.

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