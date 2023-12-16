ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Прийт Орумаа

А на самом деле, очевидно, в несколько раз больше, если учесть, как много рабочих мест связано с обслуживанием этого большого завода. Прозябать станут также многие местные бизнесы, оборот которых до сих пор большей частью обеспечивался зарплатами работников завода, прозванного в народе комбинатом. Плюс к тому клубок проблем с отоплением города Кивиыли, ведь и теплоэнергия поступает сейчас с этого же комбината.

Объявление о такой социальной катастрофе может показаться также средством давления с целью получения отсрочки при выполнении требований по окружающей среде. Однако, с другой стороны, этот сценарий вовсе не фантастический.

Вполне понятно, что с учетом европейских правил, у такого старого завода долговременного будущего нет. Вопрос в том, дать ли ему потихонечку работать, закрыв глаза на часть требований, или же быстро с ним покончить. К обоим вариантам должны с учетом чувства социальной ответственности гораздо лучше подготовиться как государство, так и предприятие.