Однополые браки с января станут законными: гендерно нейтральные бланки для загсов готовы

"Изменения были внесены в первую очередь для того, чтобы не задевать ничьих чувств и чтобы в случае однополых супругов эти бланки были пригодны для использования во всех отношениях. Конечно, бланки, в которых в качестве супругов указаны "мужчина" и "женщина", также будут доступны", - сообщила советник отдела по вопросам народонаселения Министерства внутренних дел Ульви Клаар.

Напомним, 20 июня Эстония узаконила однополые браки. Подавать заявления на вступление в брак однополые пары смогут с 1 января 2024 когда, когда соответствующий закон вступит в силу, напоминает Rus.ERR. Это значит, что первый однополый брак может быть заключен в Эстонии не ранее 2 или 3 января, в зависимости от того, где пара подаст заявление: 2 января в загсе или 1 января в интернете.

Эстония станет первой в Восточной Европе страной, в которой легализованы однополые браки. За принятие инициированных правительством изменений Закона о семье и других связанных с ним законов проголосовали 55 членов Рийгикогу, а 34 высказались против.