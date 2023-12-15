Несчастья на рабочих местах: падения, поскальзывания и спотыкания чаще всего

По данным Инспекции труда, основными причинами несчастных случаев на рабочем месте были падения, поскальзывания и спотыкания. По сравнению с двумя последними годами количество таких несчастных случаев возросло на 10 процентов.
По словам генерального директора Инспекции труда Кайре Саареп, в 2022 году на работе травмировались 3685 человек - это число, сравнимое с населением города Пылтсамаа. Основными причинами были падения, поскальзывания и спотыкания.
Саареп говорит, что главная причина, по которой люди падают на работе, не зимний гололед, а невнимательность и незнание того, как избежать несчастных случаев.
- Если раньше ситуация на предприятиях была лучше, то в предыдущий год падений, спотыканий и поскальзываний в рабочей среде стало гораздо больше - в среднем по три случая в день, причем, независимо от отрасли. К сожалению, количество падений, как на ровной поверхности, так и с высоты, в этом году по-прежнему большое, и значительного снижения не наблюдается, - рассказала Саареп.
По ее словам, беспокойство вызывает главным образом то, что речь идет о несчастных случаях, которые легко не допускать - и для предупреждения многое могут делать как работодатели, так и сами работники. "Хочу напомнить работодателям, что забота о собственных работниках - лучший рождественский подарок как для вас самих, так и для вашего персонала", - отметила Саареп в данной связи.
Большинство несчастных случаев на рабочем месте можно предотвратить, если работники будут придерживаться требований безопасности и если риски на рабочем месте будут минимизированы. К примеру, произошел несчастный случай на рабочем месте, когда работник мыл свою рабочую платформу. Завершая работу, он не смотал шланг и, переходя к следующей платформе, он споткнулся о шланг, валяющийся в проходе. Результатом падения стал ушиб большого пальца на правой ноге и пальца на левой руке, а также гематома на внутренней части правой икры.
1071 из 3685 несчастных случаев на рабочем месте, произошедших в 2022 году, закончились тяжким вредом для здоровья. 35% тяжелых несчастных случаев на работе были обусловлены поскальзыванием, спотыканием или падением, которые, в свою очередь, стали следствием рассеянности или халатности. Несчастные случаи происходили из-за валяющихся на путях передвижения и лестницах и мешающих движению средств труда - это провода, ящики, мебель, складируемые материалы, готовая продукция и прочее.
По данным Инспекции труда, в текущем 2023 году больше всего несчастных случаев на рабочем месте произошло в обрабатывающей промышленности, в сфере перевозок, складских услуг и в строительстве.
Поскальзывание, спотыкание и падение на рабочем месте можно предотвратить следующими способами:
- поддерживать порядок на путях передвижения и предотвращать их захламление;
- убирать упавшие на пол предметы и пролившиеся жидкости;
- не оставлять пол после мытья слишком мокрым;
- обозначать скользкие поверхности как внутри, так и снаружи;
- убирать с путей передвижения снег, грязь и влагу;
- обеспечивать достаточную освещенность путей передвижения;
- закреплять отставшие / оторвавшиеся напольные покрытия;
- носить подходящую для работы обувь;
- обозначать места, где существует риск падения.