Несчастья на рабочих местах: падения, поскальзывания и спотыкания чаще всего

По словам генерального директора Инспекции труда Кайре Саареп, в 2022 году на работе травмировались 3685 человек - это число, сравнимое с населением города Пылтсамаа. Основными причинами были падения, поскальзывания и спотыкания.

Саареп говорит, что главная причина, по которой люди падают на работе, не зимний гололед, а невнимательность и незнание того, как избежать несчастных случаев.

- Если раньше ситуация на предприятиях была лучше, то в предыдущий год падений, спотыканий и поскальзываний в рабочей среде стало гораздо больше - в среднем по три случая в день, причем, независимо от отрасли. К сожалению, количество падений, как на ровной поверхности, так и с высоты, в этом году по-прежнему большое, и значительного снижения не наблюдается, - рассказала Саареп.

По ее словам, беспокойство вызывает главным образом то, что речь идет о несчастных случаях, которые легко не допускать - и для предупреждения многое могут делать как работодатели, так и сами работники. "Хочу напомнить работодателям, что забота о собственных работниках - лучший рождественский подарок как для вас самих, так и для вашего персонала", - отметила Саареп в данной связи.