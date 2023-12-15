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Готова новая лыжная трасса в Лесном парке Кохтла-Ярве

Северное побережье
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Новая лыжная трасса в Лесном парке города Кохтла-Ярве.
Новая лыжная трасса в Лесном парке города Кохтла-Ярве. Фото: Kohtla-Järve linnavalitsus

Центр отдыха и спорта Алутагузе завершил подготовку новых лыжных трасс в Лесном парке Кохтла-Ярве и его окрестностях, предлагая, как пишет пресс-служба горуправы, разнообразные впечатления и для начинающих, и для опытных лыжников.

Для любителей лыжного спорта в Кохтла-Ярве недавно открылась новая трасса длиной около 1,2 км, проложенная по дорожкам лесопарка, что предлагает отличную возможность наслаждаться спортом и зимним пейзажем.

Дополнительно был проложен новый лыжный маршрут вдоль зеленой зоны на улице Айа, который напрямую соединяет с кольцевой трассой лесопарка.

Лыжники могут выбирать между катанием в свободном и классическим стилем, что делает эти трассы подходящими для широкого круга любителей лыжного спорта.

Схема новой лыжной трассы.
Схема новой лыжной трассы. Фото: Kohtla-Järve linnavalitsus
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