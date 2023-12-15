Готова новая лыжная трасса в Лесном парке Кохтла-Ярве

Центр отдыха и спорта Алутагузе завершил подготовку новых лыжных трасс в Лесном парке Кохтла-Ярве и его окрестностях, предлагая, как пишет пресс-служба горуправы, разнообразные впечатления и для начинающих, и для опытных лыжников.