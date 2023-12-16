В Силламяэ собираются повысить зарплаты городским руководителям

Силламяэское горсобрание на заседании 21 декабря рассмотрит проект постановления, которым меняются ставки окладов и возмещений. Согласно этому проекту, оклады председателя горсобрания и мэра города повысятся с нынешних 3500 до 3850 евро в месяц (на 10%), а оклады вице-мэров - с 3000 до 3350 евро в месяц (12%).

Размер возмещения члену городской управы, не находящемуся на должностном окладе, увеличится, согласно проекту, с 750 до 825 евро в месяц (10%).

В прошлый раз эти же оклады и возмещения повышались ровно два года назад, с декабря 2021 года.

Председателю Силламяэского горсобрания Валерию Абрамовичу выплачивается в настоящее время только 40 процентов его оклада, и это положение пока не меняется.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг объясняет необходимость повысить оклады не только инфляцией и ростом средней зарплаты в Эстонии, но также тем, что в других местных самоуправлениях оклады на аналогичных руководящих позициях выше.

"Сравнение с другими муниципалитетами не всегда уместно, но дает общее представление об уровне заработной платы в секторе. У руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа уровень зарплат составляет: Алутагузе - 4500, Йыхви - 4500, Кохтла-Ярве - 4320, Люганузе - 3000, Нарва - 4000, Нарва-Йыэсуу - 4000, Тойла - 3500", - сообщил Калберг в пояснении к проекту постановления.

Описывая влияние повышения окладов на городские финансы, Калберг сообщил, что в представленном к первому чтению проекте бюджета на 2024 год уже заложены средства на рост фонда оплаты труда в горуправе. В городском собрании же для повышения размеров выплат надо будет увеличить расходы на 14500 евро в год.

Оппозиция в Силламяэском горсобрании не одобрила идею повысить зарплаты городским руководителям, так как для этого время неподходящее. "Экономическая ситуация сейчас сложная. Причин для повышения зарплат я не вижу. Оппозиция будет голосовать против этого решения", - сказал оппозиционный силламяэский депутат Игорь Сухаруков корреспонденту новостного портала Rus.ERR.