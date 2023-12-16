БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ Погода испортится, дорожные условия станут опасными

Во второй половине субботы в Эстонию с запада придет дождь, который распространится на восток. Вечером на востоке пойдет мокрый снег, а также вероятен ледяной дождь. В таких условиях дорожное покрытие становится чрезвычайно скользким.

Штормовой ветер усилится, и его порывы могут достигать на побережьях до 21 метров в секунду. Есть вероятность падения деревьев на дороги.

Транспортный департамент настоятельно рекомендует резервировать больше времени на поездки, если отложить их нельзя. Будет лучше снизить скорость движения, избегать опасных маневров и сохранять повышенную дистанцию. "Максимально допустимая скорость движения не является обязательством. Всегда необходимо выбирать скорость, соответствующую транспортным и дорожным условиям", - напомнила Керстин Колманн из коммуникационного отдела Транспортного департамента.

Самую свежую информацию о дорожных условиях лучше получить на портале www.tarktee.ee перед отправлением в путь.

Агентство окружающей среды тоже выпустило в субботу, 16 декабря, предупреждение об ухудшении погоды в Эстонии.

Конкретно в Ида-Вирумаа во второй половине субботнего дня температура воздуха поднимется выше 0°C, во многих местах ожидается дождь, возможны ледяной дождь и гололедица. Очень высок риск образования льда на дорогах.

Юго-западный ветер субботним вечером в Ида-Вирумаа усилится порывами до 15-18 метров в секунду. К полуночи ветер еще окрепнет - до 21 метра в секунду в порывах.