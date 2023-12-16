Касса здоровья: что изменится в стоматологии в 2024 году

Предельные суммы стоматологических компенсаций для взрослых в новом году будут увеличены, а доли самофинансирования пациента будут снижены для групп пациентов, имеющих повышенную потребность в зубном лечении. Касса здоровья также начнет финансирование услуг по видеоконсультациям зубных врачей и будет улучшена доступность стоматологических услуг для лиц, находящихся в учреждениях социального попечения и получающих медсестринские услуги.
Начиная с 1 января 2024 года компенсация за лечение зубов для застрахованных взрослых, увеличится до 60 евро (доля обязательного самофинансирования 50%).
Компенсация за зубное лечение увеличится также и для лиц с повышенной потребностью в зубном лечении, среди которых, например, беременные женщины, матери детей в возрасте до 1 года, пенсионеры с отсутствующей трудоспособностью, пенсионеры по старости и т.д. Компенсация для них будет увеличена с 85 до 105 евро, а доля обязательного самофинансирования пациента будет снижена с 15 процентов до 12,5 процентов.
Каждый год количество людей, пользующихся компенсацией за зубное лечение, увеличивается. Если в 2018 году компенсациями за лечение зубов воспользовались 223648 человек и общая сумма компенсаций составила 11,3 миллиона евро, то по состоянию на декабрь 2023 года компенсациями воспользовались уже 358161 человек, и их общая сумма составила более 19,4 миллиона евро.
Наиболее усердно в этом году зубных врачей посещали жители Тартумаа, Пылвамаа и Сааремаа.
"Здоровье полости рта напрямую влияет на физическое и психическое здоровье людей, а также на их возможности на рынке труда. Для того чтобы люди могли продолжать позволить себе посещение зубного врача в прежнем объеме в современных условиях значительного роста цен, а не обращаться к стоматологу только в крайнем случае, необходимо увеличение предельных сумм компенсаций. Здоровье полости рта у жителей Эстонии до сих пор оценивалось как плохое, и эта ситуация должна измениться - увеличение компенсаций, несомненно, поможет в этом", - сказала министр здравоохранения Риина Сиккут.
"Мы очень надеемся, что каждая новая мера нового финансирования будет приводить к зубному врачу все больше и больше людей. Зачастую многие проблемы в полости рта могут быть незаметны и обнаружить их можно только на приеме у стоматолога. Именно поэтому крайне важно каждый год проверять здоровье полости рта и поддержка в виде компенсации за зубное лечение делает такие контрольные визиты более доступными для всех. К сожалению, компенсация не покрывает полную стоимость лечения при сформировавшихся заболеваниях полости рта и зубов, но является дополнительной возможностью лучше отслеживать и поддерживать здоровье полости рта", - добавила Марьо Синиярв, руководитель службы стоматологической помощи Кассы здоровья.
Стоматологическая помощь также станет все доступнее для пациентов, получающих медсестринские услуги в учреждениях социального попечения, состояние их полости рта можно будет оценить с помощью внутриротовой камеры во время видеоконсультации стоматолога. "Такая инновация позволяет оценить потребность человека в зубном лечении на месте в учреждениях социального попечения в ходе медсестринских услуг, а также дает возможность сотрудникам учреждения консультироваться по вопросам поддержания здоровья полости рта своих клиентов. При необходимости пациента можно будет направить на лечение к зубному врачу", - пояснила Синиярв.
Касса здоровья продолжит финансирование электронных консультаций стоматолога и ортодонта, и в будущем все стоматологи и ортодонты, присоединившиеся к электронной услуге, смогут консультироваться друг с другом.
Кроме этого, Касса здоровья модернизирует прейскурант компенсируемых услуг по ортодонтии, чтобы сделать данные услуги более доступными для пациентов. "Мы также даем возможность зубным врачам направлять детей к миофункциональному терапевту. Своевременное и раннее вмешательство позволяет снизить развитие тяжелых стоматологических аномалий, приобретенных в детском возрасте, и избежать последующего сложного лечения", - подтвердила руководитель стоматологической службы Кассы здоровья.
С 2024 года начнется тестирование работы мобильного профилактического стоматологического кабинета для детей, а это значит, что по Эстонии будут курсировать стоматологические автобусы, предлагающие профилактические стоматологические услуги для детей. Услуга предоставляется в сотрудничестве с органами местного самоуправления и их образовательными учреждениями (детскими садами и школами). "Мы очень надеемся, что родители дадут свое согласие на оказание их детям консультационных и профилактических услуг по заболеваниям полости рта и зубов. Благодаря этому больше детей достигнут взрослой жизни с более здоровыми зубами", - прокомментировала Синиярв.
В 2024 году Касса здоровья планирует профинансировать услуги по зубному лечению на общую сумму более 103 миллионов евро, что является крупнейшим до сих пор вкладом в улучшение здоровья полости рта людей.