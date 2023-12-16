Касса здоровья: что изменится в стоматологии в 2024 году

Начиная с 1 января 2024 года компенсация за лечение зубов для застрахованных взрослых, увеличится до 60 евро (доля обязательного самофинансирования 50%).

Компенсация за зубное лечение увеличится также и для лиц с повышенной потребностью в зубном лечении, среди которых, например, беременные женщины, матери детей в возрасте до 1 года, пенсионеры с отсутствующей трудоспособностью, пенсионеры по старости и т.д. Компенсация для них будет увеличена с 85 до 105 евро, а доля обязательного самофинансирования пациента будет снижена с 15 процентов до 12,5 процентов.

Каждый год количество людей, пользующихся компенсацией за зубное лечение, увеличивается. Если в 2018 году компенсациями за лечение зубов воспользовались 223648 человек и общая сумма компенсаций составила 11,3 миллиона евро, то по состоянию на декабрь 2023 года компенсациями воспользовались уже 358161 человек, и их общая сумма составила более 19,4 миллиона евро.

Наиболее усердно в этом году зубных врачей посещали жители Тартумаа, Пылвамаа и Сааремаа.​