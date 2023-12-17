МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.12-21.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 21 декабря.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 17 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - спектакль "Невероятные приключения мандаринки". Билет - 5-7 евро.
* В зале для балов мызы Сака в 17.00 - "Jõuluteraapia" Пауля Нейтсова. Билет предварительно - 25 евро, в день концерта - 30 евро, детям до 12 лет (включительно) - бесплатно. Информация по тел. 505 9625, kontsertkorraldus.ee.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Rahulikud jõulud" / "Пусть будет Рождество светлым!". Выступают Эрих Кригер, Марий Вяльятага и биг-бенд "Кайтселийта". Вход бесплатный.
Понедельник, 18 декабря
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 11.00 и 13.00 - спектакль без слов "Mälestuste pööning" / "Чердак воспоминаний". Билет - 13,50 евро.
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - совместный концерт Ийзакуского смешанного хора и Алутагузеского детского хора. Зимние, рождественские и другие красивые песни.
* В Йыхвиской ратуше (ул. Кооли, 2) в 18.00 - концерт "Talvine kohtumine tšello ja kitarriga" / "Зимняя встреча с виолончелью и гитарой". Музицируют Оля Раудонен (виолончель) и Кирилл Огородников (гитара). В программе: Дюплесси, Мяги, Ээспере, Пьяццолла. Вход бесплатный.
Вторник, 19 декабря
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 11.00 и 13.00 - спектакль без слов "Mälestuste pööning" / "Чердак воспоминаний". Билет - 13,50 евро.
* В Нарвском замке в 18.00 - рождественский концерт хоровых коллективов Нарвской музыкальной школы. Вход бесплатный.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.30 - детский сказочный мюзикл "12 месяцев". Билет - 15-32 евро.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 19.00 - рождественский концерт. Выступают дети из Кохтла-Ныммеской школы, юные певцы и хор взрослых певческой школы Якко Мальтиса, Лизанн Сёэт. Открыто рождественское кафе.
Среда, 20 декабря
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - в гостях музыканты группы "AER" Айвар Сурва и Эрик Калда. Слушаем музыку и говорим о музыке.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - рождественский концерт Эстонского национального мужского хора. Дирижер Лодевийк ван дер Реэ. В программе: Хелена Тульве, Гийом де Машо, Николя Гомберт, Чиприано де Роре, Франсис Пуленк и другие. Билет - 12-17 евро.
СПОРТ
Воскресенье, 17 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока: петанк; дуплет.
* В Нарве в боксерском зале Паэмурруской спортшколы в 12.00 - чемпионаты Ида-Вирумаа и Нарвы по боксу; финалы.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Otepää".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - СК "Ganza" (Нарва).
Вторник, 19 декабря
* В Кохтла-Ярвеском спортцентре в 14.00 - беседа по итогам года клуба интересующихся спортом и ветеранов спорта "Калева".
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".
Среда, 20 декабря
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день первый.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.30 - Ида-Вирумааские лыжные вечера по будням.
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Joker" (Раазику).
Четверг, 21 декабря
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день второй.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Dünamo" (Румму).
РАЗНОЕ
Воскресенье, 17 декабря
* На Йыхвиской музыкальной площадке в 11.00 - показ зимних и рождественских инсталляций. Принесите на общую выставку инсталляцию, устройство или фигурку на зимнюю или рождественскую тематику, сделанную вместе с семьей или друзьями. Информация об участии: www.huvikeskus.info/installatsioonid.
* В Ийзакуском народном доме с 11.00 до 15.00 - рождественская ярмарка. Дополнительная информация и регистрация для торговли: elulaadikoda.ee.
* В Нарвском замке в 11.00 и 13.00 - рождественская программа для всей семьи "Ühe kingituse lugu" / "История одного подарка". Рекомендованный возраст - 5-11 лет. Билет - 15 евро (дети до 4 лет - бесплатно). Информация: narvamuuseum.ee.
* В Ольгинаском народном доме в 12.00 - детский рождественский праздник.
* В Майдласком народном доме в 14.00 - концерт третьего воскресенья адвента и праздник пожилых Люганузеской волости. Выступают Люганузеский смешанный хор и мужской хор "Каэвур". Праздничное настроение создаст бенд Реймо Вайсбаха.
* В Силламяэском центре культуры в 15.00 - благотворительное мероприятие "Tee head!" / "Твори добро!": лотереи и развлекательные игровые площадки, в 16.00 - концерт коллективов "Улья". Собранные деньги будут переданы Детскому фонду Тартуского университета на лечение тяжелых заболеваний. Билеты в продаже в главном здании Силламяэского молодежного центра по интересам "Улей". Билет - 5 евро, оплата на месте только наличными.
Вторник, 19 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 18.00 - концерт "Jõulumosaiik" / "Рождественская мозаика". Выступают сеньоры из группы line-танца "A.C.D." и женская танцевальная группа "Virulane". Совместные танцы и викторина на рождественскую тематику. В 17.00 - мастерская, посвященная году дракона. Вход бесплатный.
Четверг, 21 декабря
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - интерактивная рождественская программа "Веселый маскарад" для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
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