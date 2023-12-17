МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.12-21.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Среда, 20 декабря

* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - в гостях музыканты группы "AER" Айвар Сурва и Эрик Калда. Слушаем музыку и говорим о музыке.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - рождественский концерт Эстонского национального мужского хора. Дирижер Лодевийк ван дер Реэ. В программе: Хелена Тульве, Гийом де Машо, Николя Гомберт, Чиприано де Роре, Франсис Пуленк и другие. Билет - 12-17 евро.

СПОРТ

Воскресенье, 17 декабря

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока: петанк; дуплет.

* В Нарве в боксерском зале Паэмурруской спортшколы в 12.00 - чемпионаты Ида-Вирумаа и Нарвы по боксу; финалы.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Otepää".

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - СК "Ganza" (Нарва).

Вторник, 19 декабря

* В Кохтла-Ярвеском спортцентре в 14.00 - беседа по итогам года клуба интересующихся спортом и ветеранов спорта "Калева".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".

Среда, 20 декабря

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 9.30 и 17.00 - чемпионат Эстонии по плаванию на короткой воде; день первый.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.30 - Ида-Вирумааские лыжные вечера по будням.