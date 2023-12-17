СМЕНА ВЛАСТИ: В Кохтла-Ярве созывается внеочередное заседание горсобрания

Созыв внеочередного заседания обосновывается, в том числе, необходимостью внести изменения в состав постоянных комиссий собрания и изменить постановление, связанное с установлением земельного налога, на незаконность которого указал канцлер юстиции.

Они также хотят назначить новых представителей в Союз самоуправлений Ида-Вирумаа и Союз волостей и городов Эстонии.

28 ноября в Кохтла-Ярве произошла смена власти, в ходе которой было отправлено в отставку городское правительство во главе с Вирве Линдер и назначена новая горуправа во главе с Хенри Казело.