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СМЕНА ВЛАСТИ: В Кохтла-Ярве созывается внеочередное заседание горсобрания

Эрик Калда
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Заседание горсобрания Кохтла-Ярве.
Заседание горсобрания Кохтла-Ярве. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

9 депутатов городского собрания Кохтла-Ярве обратились к председателю Эдуарду Одинцу с просьбой как можно скорее созвать экстренное заседание.

Созыв внеочередного заседания обосновывается, в том числе, необходимостью внести изменения в состав постоянных комиссий собрания и изменить постановление, связанное с установлением земельного налога, на незаконность которого указал канцлер юстиции.

Они также хотят назначить новых представителей в Союз самоуправлений Ида-Вирумаа и Союз волостей и городов Эстонии.

28 ноября в Кохтла-Ярве произошла смена власти, в ходе которой было отправлено в отставку городское правительство во главе с Вирве Линдер и назначена новая горуправа во главе с Хенри Казело.

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