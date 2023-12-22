Алексей Яшин: Перемены в Ида-Вирумаа возможны благодаря сотрудничеству местных деятелей и правительства

Что изменилось?

По сути, мы утратили большую часть ограничений, которые были включены в первоначальной план мер поддержки два года назад, но не были обязательны с точки зрения Европейской комиссии. К сожалению, некоторые амбициозные проекты по-прежнему не подходят для получения поддержки из фонда. Это связано с тем, что мы не можем игнорировать правила и условия Еврокомиссии. В первую очередь это касается проектов, которые в той или иной степени используют ископаемое топливо.

3 МЫСЛИ Переход на зеленую энергетику и эстоноязычное образование определят будущее уезда.

В Ида-Вирумаа есть критическая масса людей, которые ориентированы на решения и ведут продуктивную работу по улучшению жизни региона.

Мы утратили большую часть ограничений, которые были включены в первоначальный план мер поддержки два года назад, но не были обязательны с точки зрения Европейской комиссии.

Изменения связаны с тремя мерами поддержки фонда справедливого перехода на общую сумму 193 миллиона евро, что составляет более половины объема всего фонда. В первую очередь изменены условия мер поддержки крупных инвестиций, а также мер малого и среднего бизнеса. В случае крупных инвестиций круг претендентов на поддержку будет расширен. Начиная с января можно будет финансировать затраты на подготовку инвестиций, а требование к уровню заработной платы исчезнет для проектов, в которых поддержка составляет 100000 евро на одно рабочее место.

Для малых и средних предприятий появится возможность получить поддержку для покупки незастроенной недвижимости или строительных работ, а для проектов стоимостью до 200000 евро ставка поддержки увеличивается до 80 процентов. Кроме того, у каждого заявителя появится возможность получить средства на несколько разных проектов - до сих пор существовало правило, согласно которому один заявитель мог ходатайствовать о поддержке только на один проект.

Список смягчений условий получения поддержки на самом деле еще длиннее. Для получения более подробной информации и консультации предпринимателю все так же необходимо обратиться к сотрудникам совместного агентства EAS и "KredEx" или Ида-Вируского центра предпринимательства.

Мы сделали все возможное, но это не значит, что все проблемы решены. Работа продолжается, и с нашей стороны созданы возможности для предпринимателей и инвесторов из Ида-Вирумаа, остальной Эстонии или из-за границы. В ближайшем будущем есть надежда услышать больше позитивных новостей о новых инвестициях и создании рабочих мест в Ида-Вирумаа.