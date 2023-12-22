Как сторонний наблюдатель, который прожил и работал в Ида-Вирумаа три года, я искренне рад, что в последнее время уезд выделяется активными людьми и выдающимися идеями. Трудные времена создают сильных людей. Жители Ида-Вирумаа стоят перед двумя крупнейшими переменами первой половины этого столетия.
Алексей Яшин: Перемены в Ида-Вирумаа возможны благодаря сотрудничеству местных деятелей и правительства
Это видно как в публичных обсуждениях, так и в повседневных беседах с местными жителями. Переход на зеленую энергетику и эстоноязычное образование определят будущее уезда. Успех реформ зависит в большей или меньшей степени от всех жителей Ида-Вирумаа и от поддержки эстонского государства в целом.
Люди ориентированы на решения
Желание действовать и количество хороших идей бросаются в глаза на каждой конференции и семинаре, которые проводятся на северо-востоке Эстонии с завидной регулярностью. Как член команды министра экономики могу подтвердить, что такой же настрой сопровождает все рабочие встречи с представителями местных предприятий, муниципалитетов и групп интересов.
Mинистр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало подписал изменения условий для получения финансов фонда справедливого перехода. Пакет изменений получился объемным, и цель министерства - облегчить условия в максимально возможной степени. Большую помощь в изменении условий оказали местные деятели - от сотрудников Ида-Вируского центра предпринимательства до представителей союза самоуправлений.
Если бы в уезде не сформировалось критичное количество специалистов в своей области, то ни министр, ни правительство в целом не смогли бы руководить или поддержать необходимые перемены. На данный момент можно с уверенностью сказать, что в Ида-Вирумаа есть критическая масса людей, которые ориентированы на решения и ведут продуктивную работу по улучшению жизни региона.
В этом году было много критики по поводу скорости использования средств из фонда справедливого перехода. Суть проблемы заключалась в том, что условия были слишком жесткими, в то время как конец периода раздачи денег неумолимо приближается. Возможность использования средств закроется в конце 2026 года. Найти правильное применение деньгам - это в интересах всех и каждого. Разумеется, со смягчением условий по раздаче денег проблемы не исчезли волшебным образом. Времени остается все равно мало, но министерство со своей стороны сделало все, что могло.
Что изменилось?
По сути, мы утратили большую часть ограничений, которые были включены в первоначальной план мер поддержки два года назад, но не были обязательны с точки зрения Европейской комиссии. К сожалению, некоторые амбициозные проекты по-прежнему не подходят для получения поддержки из фонда. Это связано с тем, что мы не можем игнорировать правила и условия Еврокомиссии. В первую очередь это касается проектов, которые в той или иной степени используют ископаемое топливо.
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- Переход на зеленую энергетику и эстоноязычное образование определят будущее уезда.
- В Ида-Вирумаа есть критическая масса людей, которые ориентированы на решения и ведут продуктивную работу по улучшению жизни региона.
- Мы утратили большую часть ограничений, которые были включены в первоначальный план мер поддержки два года назад, но не были обязательны с точки зрения Европейской комиссии.
Изменения связаны с тремя мерами поддержки фонда справедливого перехода на общую сумму 193 миллиона евро, что составляет более половины объема всего фонда. В первую очередь изменены условия мер поддержки крупных инвестиций, а также мер малого и среднего бизнеса. В случае крупных инвестиций круг претендентов на поддержку будет расширен. Начиная с января можно будет финансировать затраты на подготовку инвестиций, а требование к уровню заработной платы исчезнет для проектов, в которых поддержка составляет 100000 евро на одно рабочее место.
Для малых и средних предприятий появится возможность получить поддержку для покупки незастроенной недвижимости или строительных работ, а для проектов стоимостью до 200000 евро ставка поддержки увеличивается до 80 процентов. Кроме того, у каждого заявителя появится возможность получить средства на несколько разных проектов - до сих пор существовало правило, согласно которому один заявитель мог ходатайствовать о поддержке только на один проект.
Список смягчений условий получения поддержки на самом деле еще длиннее. Для получения более подробной информации и консультации предпринимателю все так же необходимо обратиться к сотрудникам совместного агентства EAS и "KredEx" или Ида-Вируского центра предпринимательства.
Мы сделали все возможное, но это не значит, что все проблемы решены. Работа продолжается, и с нашей стороны созданы возможности для предпринимателей и инвесторов из Ида-Вирумаа, остальной Эстонии или из-за границы. В ближайшем будущем есть надежда услышать больше позитивных новостей о новых инвестициях и создании рабочих мест в Ида-Вирумаа.