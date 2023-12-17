В Ида-Вирумаа результаты учеников по математике ниже среднего

Результаты по математике и интерпретации теста PISA были предоставлены Postimees советником Министерства образования и науки Майе Китсинг.

«По сравнению с 2012 годом заметно снижение результатов по предметам, связанным с функциональным анализом и алгеброй», - сказала Китсинг, подчеркнув, что теперь необходимо найти причину этого снижения.

Почему школьникам необходимо хорошо знать функциональную алгебру? «Алгебра учит логическому и абстрактному мышлению, математическому моделированию, навыкам решения задач. Алгебраические понятия незаменимы и для решения многих вычислительных задач. Во многих дисциплинах, таких как наука, техника, инженерия и экономика, необходимы навыки алгебраического мышления», - говорит Китсинг.

По мнению Китсинг, нужно быть осторожным при сравнении различий между сельскими школами и школами в городах и уездах. «Выборка PISA репрезентативна прежде всего на государственном уровне, а не на уровне уезда и тем более на уровне школы. Конечно, какое-то представление на уровне уездов она дает: по математике результаты ниже в школах Ляэнемаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа, Йыгева, Ярва, Вильянди, Валга и Пыльва и выше на Хийумаа, в Тартумаа и Харьюмаа», - сказала Китсинг.

За исключением крупнейших городов Эстонии - Таллинна, Тарту и Пярну - каждый пятый ученик в других городах по-прежнему не овладевает математикой на базовом уровне. В сельских школах этот показатель несколько ниже (17,7%).

Показатели чтения учащихся Тарту, Таллинна и Пярну выше среднего по Эстонии, а показатели учащихся Нарвы, других городов и сельских школ ниже среднего по Эстонии. При этом наибольшее снижение показателей наблюдается у учащихся в других городах (разница в 18 пунктов) и в сельской местности (разница в 15 пунктов).

Средний балл по естественным наукам учащихся городских школ (530 баллов) был на 11 баллов выше, чем у учащихся начальных школ сельской местности (519 баллов).