ПАРЛАМЕНТ ⟩ Кая Каллас: Евросоюз выйдет из нынешних испытаний более сильным, чем когда-либо раньше

Краеугольным камнем нашей безопасности и благополучия является наша принадлежность к Евросоюзу и НАТО. О том, как важно членство в этих организациях, нам, к сожалению, еще раз очень трагическим способом напомнили 24 февраля 2022 года. Это был день, когда Россия начала полномасштабное вооруженное нападение на своего суверенного соседа. Россия выбрала объектом нападения Украину, так как Украина не входит в Евросоюз и НАТО. Однако Украина не одинока. Тут Россия просчиталась. И вооруженное противостояние, которое должно было по планам продлиться всего несколько дней, на сегодня продолжается скоро вот уже два года.
Нападение на Украину стало нападением на Европу, это был ультиматум установившемуся после холодной войны порядку в Европе, ультиматум свободе, демократии, правовому государству и человеческому достоинству. В своей прошлогодней речи я констатировала, что день начала войны, 24 февраля, навечно объединит стремление эстонского и украинского народов к свободе и независимости, и в тот день Россия вычеркнула себя из цивилизованного мира.
Меня не раз упрекали в этом зале за то, что я слишком много говорю об Украине и о том, что эта война очень непосредственно касается также нас. Да, у нас здесь не летают ракеты и не взрываются бомбы, однако мы напрямую связаны с этой войной. Украина по-прежнему и каждый день воюет также за нашу свободу. Если мы не хотим думать о войне сегодня и в будущем, то должны подумать об Украине сегодня и сейчас.
Если мы в Европе считаем возможным сделать или дать что-то еще, то надо сделать это теперь и сейчас. Мне хочется верить, что мы сумеем договориться о санкциях, использовании замороженных средств, экономической и военной помощи, а также о приглашении Украины на переговоры о вступлении в союз уже на этой неделе в Евросовете, а также подбодрить этим все другие страны мира. Путин должен понять, что время работает против него, а не на него.
Чтобы увеличить производственную мощность европейской военной промышленности, мы инициировали создание производства по выпуску миллиона артиллерийских снарядов. Его цель - выпускать необходимые для Украины боеприпасы и одновременно повышать производственную мощность Европы. О представленной и согласованной в рекордные сроки инициативе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала недавно, что в настоящий момент почти половина решения готова. По ее словам, прогнозы обещают, что мы в дальнейшем будем в состоянии производить не менее миллиона единиц продукции.
Разумеется, для войны и устрашения необходима большая мощность оборонной промышленности, и многие государства Европы, в том числе Эстония, создают также собственную производственную мощность. Приоритетом политики эстонского правительства в составе Евросоюза является также повышение европейской обороноспособности, эта задача включена также в окончательные итоги заседания Евросовета в июне нынешнего года. Для нас эта цель означает в ближайшей перспективе, конечно, прежде всего то, что будут претворены в жизнь оборонные планы, утвержденные на встрече НАТО на высшем уровне в Вильнюсе.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц описал смену эпох "Zeitenvende": она должна привести к изменению настроений во всем Евросоюзе. Если у нас есть мало-мальски всерьез воспринимаемое желание быть защищенными, иметь стабилизирующее влияние на соседей и являться хотя бы на своем континенте значительным геополитическим игроком, то весь Евросоюз должен понять, что положение с безопасностью на нашем континенте не такое же, каким оно было до 24 февраля 2022 года.
Широко применяемый в Финляндии и Эстонии подход к широкомасштабной гособороне должен стать таким же распространенным в Европе. Без этого трудно будет увидеть позитивные перемены в окрестностях всей Европы, если кибератаки на инфраструктуру, дезинформационные нападки на свободу слова, злобные выпады против меньшинств и миграционные атаки на демократическую систему становятся, похоже, повседневными.
3 МЫСЛИ
- Мы являемся Европой в такой же мере, как Германия или Франция.
- Нападение на Украину стало нападением на Европу, это был ультиматум установившемуся после холодной войны порядку в Европе, ультиматум свободе, демократии, правовому государству и человеческому достоинству.
- Только Эстония и Литва сумели в полной мере использовать средства, предоставленные Евросоюзом в течение недавно закончившегося бюджетного периода.
Наверное, наряду с ночью 24 февраля в память многих врезалась картина, когда на четвертый день войны президент Украины Зеленский подписал заявление о желании вступить в Евросоюз. По правде говоря, украинцы боролись за это право еще во время оранжевой революции на Майдане, а также тогда, когда Украина решила в Вильнюсе заключить с Евросоюзом соглашение об ассоциации и тесном экономическом партнерстве. Спустя всего несколько месяцев Россия атаковала ясный выбор украинского народа. Вера в Будапештские и Минские соглашения оказалась проявлением геополитической неграмотности, а гарантии безопасности могут быть лишь временной поддержкой, а не суррогатом членства в НАТО и Евросоюзе. /.../
Политика правительства в Евросоюзе предусматривает, что мы максимально задействуем предоставляемые Европой инвестиции. Мне приятно отметить, что только Эстония и Литва сумели в полной мере использовать средства, предоставленные Евросоюзом в течение недавно закончившегося бюджетного периода. Осенью этого года мы получили наконец первую выплату из бюджетных средств нового поколения, то есть на сегодня вместе с предоплатой в экономику Эстонии пришли и приходят уже 364 млн евро, то есть 38% всех средств нового поколения.
Задним числом можно признать, что если экономический спад, связанный с пандемией, мы пережили легче, чем опасались, то предназначенные для смягчения его последствий и осуществления реформ средства оказались важными для оживления экономики именно сейчас, в условиях обусловленного войной кризиса.
Отмечу, что уровень инвестиций правительственного сектора Эстонии в ВВП - один из самых высоких Евросоюзе, и будет таким также в течение всего предстоящего четырехлетнего периода государственной бюджетной стратегии. Если средний по Евросоюзу уровень инвестиций в ВВП не превышает 3%, то в Эстонии он выше 5%. Мы приложим все силы, чтобы все инвестиции этого периода тоже дошли до людей Эстонии.
По прошлому году мне приятно вспомнить также с трудом достигнутое соглашение между странами Балтии о том, чтобы на год ускорить проект десинхронизации электросетей. В связи с этим я рада также, что второе польско-литовское соединение все же появится, причем по предпочитаемому нами материковому коридору "Rail Baltic". Добавлю, что за год мы устранили также риски, касающиеся охлаждения Нарвских электростанций.
Благодаря общему рынку и объединяющей страны Балтии инфраструктуре обеспечено также снабжение Эстонии газом, и важная для Европы газопровод "Balticconnector" тоже будет починен весной 2024 года. В декабре все важные для Эстонии объекты инфраструктуры были внесены также в список нуждающихся в общеевропейском развитии инфраструктур, то есть в смысле инвестиций они будут приоритетными как в нынешнем, так и в будущем периоде.
Разумеется, от новой Еврокомиссии мы ждем в новом периоде еще большего внимания к мониторингу и укреплению европейской инфраструктуры, а также того, чтобы объединяющая страны Европы между собой и с внешним миром инфраструктура связи оказалась таким же объектом стратегического внимания, какими в настоящий момент являются энергетика и транспорт.
Что касается проекта железной дороги "Rail Baltic", то я рада отметить, что теперь она превращается из бумажной железной дороги в настоящую. Наряду с отдельными объектами в 2024 году работы начнутся также над новой железной дорогой европейской ширины. Я верю, что, с учетом полученного с войной опыта, никого не нужно убеждать в том, насколько важны для нас пути сообщения с Европой.
Если учесть, что по сравнению с прогнозом 2017 года стоимость "Rail Baltic" к 2030 году удвоилась, то всем странам Балтии и стоит сообща поломать голову над тем, каким образом сделать приоритетным завершение строительства главной части железной дороги к 2030 году. Да, это означает также болезненный выбор и значительно более позднее появление, так сказать, дороги мечты со всеми ответвлениями. Это, конечно, правда, что чем дольше мы тянем, тем дороже становится этот проект, но только таким образом возможно гарантировать европейскую поддержку и финансирование. Самое важное все-таки - это построить в срок главную трассу.
Поскольку в Евросоюзе в 2024 году завершается очередной цикл, то в самом конце обзора уместно будет напомнить, что Евросоюзу никогда раньше не приходилось сталкиваться с пандемией и связанным с ней всемирным локдауном, а также с военным конфликтом масштабов мировой войны и вызванной им волной беженцев. С учетом всех возможностей, ограничений, опыта и всемирных перемен нынешние руководители Европы прекрасно справились с кризисом. У меня есть причина сказать, что именно такой способной и крепкой духом Европы мы хотели.
Мы делаем эти вещи вместе. Мы являемся Европой в такой же мере, как Германия или Франция. Хотя окружающий нас мир не проявляет признаков успокоения и у нас нет причин верить, что в ближайшее время кризисы отступят, я уверена, что Евросоюз выйдет из нынешних испытаний более сильным, чем он был когда-либо раньше.
Сокращенно из доклада Каи Каллас "Обзор деятельности правительства республики при осуществлении политики Евросоюза" 12 декабря в Рийгикогу