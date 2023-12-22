ПАРЛАМЕНТ ⟩ Кая Каллас: Евросоюз выйдет из нынешних испытаний более сильным, чем когда-либо раньше

Нападение на Украину стало нападением на Европу, это был ультиматум установившемуся после холодной войны порядку в Европе, ультиматум свободе, демократии, правовому государству и человеческому достоинству. В своей прошлогодней речи я констатировала, что день начала войны, 24 февраля, навечно объединит стремление эстонского и украинского народов к свободе и независимости, и в тот день Россия вычеркнула себя из цивилизованного мира.

Меня не раз упрекали в этом зале за то, что я слишком много говорю об Украине и о том, что эта война очень непосредственно касается также нас. Да, у нас здесь не летают ракеты и не взрываются бомбы, однако мы напрямую связаны с этой войной. Украина по-прежнему и каждый день воюет также за нашу свободу. Если мы не хотим думать о войне сегодня и в будущем, то должны подумать об Украине сегодня и сейчас.