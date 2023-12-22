ПАРЛАМЕНТ ⟩ Тынис Лукас: давайте построим Европу, понятную гражданам

Если Евросоюз является союзом национальных государств, то житье-бытье национальных государств и их возможное сохранение на уровне государств являются также залогом единства Европы, а также стойкости и силы Евросоюза.
Европа нуждается в единой миграционной политике. Все чаще требуется силовая миграционная политика, а не только бумажная и теоретическая, так как миграция используется, во-первых, с преступными целями торговцами людьми. Мы не можем поддерживать их, то есть быть бессердечными по отношению к их жертвам.
Во-вторых, это гибридная война, которую используют также настроенные против европейского образа жизни государства, в том числе Россия. Поэтому на границах нужно быть достаточно непреклонными.
Закрытие границ в нужный момент должно быть внутриполитически возможным, и я верю, что в Эстонии настал тот момент, когда при первом импульсе вибрации, если таковая возникнет на восточной границе, надо закрывать границу. Однако может случиться, что ее придется также закрыть уже для того, чтобы не являться российским каналом в страны Европы, даже если на первый взгляд этот канал не является нелегальным.
Зеленое соглашение, которое по своим целям вполне понятно, в Европе превращено в зеленый поворот, да и у нас энтузиастичная часть общества полагает, что это вещь сама по себе и это никак не связано ни с нашей экономикой, ни с прочими областями нашей жизни. Однако зеленое соглашение по своей сути, если бы мы вернулись к его изначальному значению, является соглашением и привлечением, привлечением местных предпринимателей к разговору о целях, а не бегом в первых рядах к первому сроку, который может ухудшить экономический климат у нас и во всей Европе, а также значительно ослабить нашу конкурентоспособность.
Если мы говорим, что Европа должна укрепить некоторые отрасли промышленности, то совершенно ясно, что нам требуются также более спокойные переходные периоды по нескольким аспектам зеленого соглашения. Я верю, что Европа вернется здесь к трезвому политическому планированию.
"Подтачивать принятыми в теплых конторах решениями доверие людей к своему государству - это не здравый подход".
Тынис Лукас, "Isamaa"
Внедрение цифровых решений. Энтузиасты, офисные работники, не видят, конечно, проблемы в том, чтобы при первой же возможности обязать прибрежных рыбаков уже в лодке декларировать в цифровом формате весь свой улов. Однако если немного адаптироваться к жизни, то не стоит спешить, а нужно дать привыкнуть к такой ситуации, тогда и улов будет декларирован.
Такой энтузиазм не должен, разумеется, начинать портить нашу реальную жизнь. Принятыми в теплых конторах решениями губить прибрежную жизнь или просто подтачивать доверие людей к своему государству - это не здравый подход.
Так что давайте строить Европу, которая понятна ее гражданам, авось тогда и граждане поддержат европейские правительства при создании этой безопасной и традиционной Европы. Давайте не будем делать свою жизненную среду чужой даже для нас самих. Так что больше разума и уравновешенности!