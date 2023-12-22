ПАРЛАМЕНТ ⟩ Тынис Лукас: давайте построим Европу, понятную гражданам

Европа нуждается в единой миграционной политике. Все чаще требуется силовая миграционная политика, а не только бумажная и теоретическая, так как миграция используется, во-первых, с преступными целями торговцами людьми. Мы не можем поддерживать их, то есть быть бессердечными по отношению к их жертвам.

Во-вторых, это гибридная война, которую используют также настроенные против европейского образа жизни государства, в том числе Россия. Поэтому на границах нужно быть достаточно непреклонными.

Закрытие границ в нужный момент должно быть внутриполитически возможным, и я верю, что в Эстонии настал тот момент, когда при первом импульсе вибрации, если таковая возникнет на восточной границе, надо закрывать границу. Однако может случиться, что ее придется также закрыть уже для того, чтобы не являться российским каналом в страны Европы, даже если на первый взгляд этот канал не является нелегальным.