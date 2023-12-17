В Кохтла-Ярве куст на земле КТ повредил трактор, вмешался мэр

«На участке, которым вы управляете, кусты, растущие вдоль тротуара, разрослись настолько широко, что затрудняют движение по тротуару и, помимо прочего, препятствуют проведению зимних ремонтных работ. Кроме того, внутри одного из кустов имеются толстые сучки, которые разбили зеркало на тракторе, который вчера чистил тротуар. Пожалуйста, немедленно примите все меры для обеспечения хороших условий на вашем участке и обрежьте ветки кустов, доходящие до тротуара, или кусты целиком, а также обрежьте бородавки от куста как можно скорее, но не позднее 20.12.2023", - написал мэр в квартирное товарищество по адресу Ярвекюла теэ, 52.