Заключенный Вируской тюрьмы обратился в суд из-за температуры

Заключенный пожаловался в Тартуский административный суд, что тюрьма не освободила его из одиночной камеры, несмотря на то, что у него была температура 37,6 градусов, и мужчина потребовал 500 евро компенсации.

Однако суд отклонил жалобу, посчитав, что нарушение прав заключенного не является серьезным, поскольку сумма его иска о возмещении ущерба не превышает 500 евро. Также, по мнению суда, измеренная заявителем температура тела 37,6 градусов не может рассматриваться как нечто, требующее принятия экстренных мер.

Таким образом, по мнению суда, жалобу можно считать малоперспективной, не представляется, что у заявителя могли быть настолько серьезные последствия, которые оправдывали бы проведение полномасштабного судебного разбирательства.