Мужчину, совершившего в Ахтме в нетрезвом состоянии два ДТП, посадили в тюрьму

Иван (35) был привлечен к ответственности после того, как вечером 19 ноября этого года въехал на своем автомобиле KIA Sorento в грузрвик с прицепом, припаркованный на обочине бульвара Эстония в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина был пьян. Его сняли с руля и полицейский патруль отвез Ивана домой.

Однако уже через час пьяный мужчина снова оказался за рулем, на этот раз автомобиля Audi A8. Он и на этот раз стал виновником дорожно-транспортного происшествия, когда въехал в микроавтобус Volkswagen Transporter, припаркованный на бульваре Эстония.

Полиция возбудила против Ивана уголовное дело, и в суде он пошел на соглашение, по которой его приговорили к году лишения свободы. Из этого он должен реально отбыть 30 дней, остальное время заключения назначено условно.

В течение испытательного срока он должен подчиняться контролю и не употреблять алкоголь. Для этого он должен регулярно сдавать анализы крови, которые докажут, что в его крови нет следов употребления алкоголя.

Кроме того, его лишили права управления автотранспортным средством на три месяца. Иван был взят под арест в зале суда после подписания соглашения с прокурором.