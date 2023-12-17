С нового года повысятся предельные цены на железнодорожные билеты

Повышение предельных цен вызвано увеличением расходов на инфраструктуру "Eesti Raudtee", а также общим ростом цен.

В 2022 году, по данным департамента статистического, индекс потребительских цен вырос более чем на 19% по сравнению с предыдущим годом. Для покрытия возросших расходов максимальные цены на железнодорожные билеты вырастут в среднем на 10% по сравнению с нынешним уровнем.

По словам министра, при установлении новых цен на билеты было важно, чтобы повышение стоимости билетов не снизило интерес пассажиров к использованию поездов. «Цены неизбежно выросли во всех отраслях, и это также отражается на росте затрат на железнодорожную инфраструктуру. Наша цель — сохранить цены приемлемыми для пассажиров, чтобы количество пассажиров не уменьшалось», — заявил Каллас.

«Понятно, что для обеспечения качества и безопасности железных дорог необходимы инвестиции, и важно, чтобы в будущем людям предлагался безопасный, удобный и качественный общественный транспорт».

Новые предельные цены на железнодорожные билеты начнут действовать с 1 января 2024 года.

Последний раз цены на билеты на поезд повышались два года назад, 1 января 2022 года.