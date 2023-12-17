Люди с особыми потребностями вместе со школьниками украшают елки светоотражателями

Во вторник то же самое повторится в Нарве.

Сначала поговорили о безопасности дорожного движения и о том, почему нужен яркий маленький помощник. После этого жители Sinimäe Kodu подарили ученикам Синимяэской начальной школы самодельные светоотражающие подвески из ткани.

Дети считают, что всем нужно сиять, как рождественская елка, чтобы быть видимыми в темноте. Вместе они нарядили елку возле школы и добавили объявление о том, что любой желающий может взять с собой отражатель. Конечно, каждый может внести свой вклад и повесить на елку больше отражателей.

«Все наши жильцы и студенты были счастливы, что мы могли вместе сделать что-то хорошее и полезное. Несмотря на проблемы с психическим здоровьем, жители нашего дома также хотят внести свой вклад в общество», - сказала Татьяна Пацановская, руководитель коллектива AS Hoolekandeteenused.

Очередную елку жители Нарвы Сепа Коду украсят во вторник в 10 часов утра возле Нарвской православной гимназии.