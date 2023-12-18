Британский таблоид рекламировал пляж Каукси

"Европейский пляж, о котором британцы и не слышали – с поющими песками и дачами поблизости", – с таким заголовком вышла статья в воскресном номере газеты The Sun, передает ERR.

"Самые популярные пляжи Европы находятся в Испании, Италии и Греции, но есть и менее известные", пишет таблоид, призывая читателей обратить внимание, например, на пляж Каукси.

"Песчаный пляж с сосновым лесом тянется на несколько километров. В дополнение к поющим пескам на пляже есть кабинки для переодевания, ведущие к воде дорожки и деревянные дачи на расстоянии пешей прогулки", описывает красоты Каукси британское издание.

Издание отмечает, что из Великобритании до Таллинна можно долететь за два часа и 50 минут, а лоукостеры предлагают билеты всего за 23 фунта.