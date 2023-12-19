Анвар Самост: С каким лозунгом еще дозволяется пойти на демонстрацию?

Совершенно неважно, что кто-то думает о продолжающейся войне между Израилем и ХАМАСом и были ли у полиции какие-либо причины серьезно относиться к такой возможности. Важно отметить, что такой формулировкой можно запретить все демонстрации и общественные собрания. Всегда есть вероятность того, что кто-то придет на собрание в общественном месте и сделает что-то противозаконное, например, начнет подстрекать к совершению преступления.

"Без свободы слова, собраний и самовыражения не может быть свободного общества". Анвар Самост, журналист

В начале декабря собрание все же могло состояться с разрешения полиции, а министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что по закону, а также по моральным соображениям полиция обязана обеспечить каждому человеку возможность выразить свое мнение. Поэтому можно было бы рассматривать случившееся как досадный единичный случай, но, к сожалению, общий контекст не столь безмятежен.

На аналогичной демонстрации в Таллинне пять человек, вышедших с антиизраильскими посланиями, были выдворены полицией и оштрафованы. Судя по всему, эти дела дойдут до суда.

После нападения России на Украину Рийгикогу внес поправки в Уголовный кодекс, согласно которым демонстрация символа, используемого при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления с целью поддержки или оправдания таких действий или устрашения, унижения или преследования другого лица, наказывается штрафом или лишением свободы. Этот закон, известный как запрет на демонстрацию враждебной символики, очевидно, мотивирован угрозой безопасности эстонского государства и, следовательно, соответствует Конституции. Однако на фоне создания общего контекста, несомненно, присутствует и побочный эффект штрафования за георгиевские ленточки и советскую символику.

Еще раньше, во время ограничений, вызванных коронавирусом, полиция конфисковывала музыкальные инструменты у людей, протестовавших против ограничений, и неоднократно слишком остро реагировала на мирные протесты и собрания. Ни одного призыва к порядку, сравнимого с реакцией нынешнего министра внутренних дел, не последовало, скорее наоборот.

Без свободы слова, собраний и самовыражения не может быть свободного общества. Любой шаг в противоположном направлении должен быть оправдан защитой еще более важных свобод и прав. Поэтому важно, чтобы даже те лозунги, которые заведомо глупы или отвратительны, могли развеваться где-нибудь на площади, как в прямом, так и в переносном смысле.