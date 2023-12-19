Анвар Самост: С каким лозунгом еще дозволяется пойти на демонстрацию?

В Конституции очень четко сказано: "Каждый человек имеет право мирно собираться и проводить собрания без предварительного разрешения. Это право может быть ограничено в случаях и в порядке, установленных законом, в целях обеспечения государственной безопасности, безопасности общественного порядка, нравственности, дорожного движения, лиц, участвующих в собрании, а также предотвращения распространения инфекционных заболеваний".
В Законе об охране правопорядка Рийгикогу установил следующие ограничения: "Запрещается организовывать или проводить собрания, которые: 1) направлены против суверенитета и независимости Эстонской Республики или проводятся с целью насильственного изменения конституционного строя; 2) подстрекают к насильственному нарушению территориальной целостности Эстонской Республики; 3) подстрекают к ненависти, насилию или дискриминации по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, религии, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального положения; 4) имеют своей целью совершение уголовных преступлений или подстрекательство к их совершению".
Для организации собрания не требуется прямого разрешения, но необходимо проинформировать полицию, если собрание предполагает реорганизацию дорожного движения или на нем планируется использовать трибуну, палатку, звукоусиление и т.п. Префект полиции может запретить собрание, если есть основания полагать, что его проведение создаст повышенную непосредственную опасность и что эту опасность невозможно предотвратить менее жесткими мерами.
События последних лет на фоне нескольких крупных кризисов и двух войн, к сожалению, заставляют нас задуматься о том, действует ли в Эстонии конституционное право на свободу собраний.
В ноябре полиция Тарту запретила публичный митинг в поддержку палестинцев на том основании, что кто-то может прийти туда с плакатами, которые могут содержать оправдание агрессии.
Да, вы правильно прочитали. Точный текст отказа был следующим: "Тартуское отделение полиции рассматривало возможность принятия решения, но пришло к выводу, что не разрешит организовать это публичное собрание. Мы отказываем, поскольку на организуемом вами собрании могут появиться и другие граждане с плакатами, которые могут содержать оправдание агрессии".
Совершенно неважно, что кто-то думает о продолжающейся войне между Израилем и ХАМАСом и были ли у полиции какие-либо причины серьезно относиться к такой возможности. Важно отметить, что такой формулировкой можно запретить все демонстрации и общественные собрания. Всегда есть вероятность того, что кто-то придет на собрание в общественном месте и сделает что-то противозаконное, например, начнет подстрекать к совершению преступления.
"Без свободы слова, собраний и самовыражения не может быть свободного общества".
Анвар Самост, журналист
В начале декабря собрание все же могло состояться с разрешения полиции, а министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что по закону, а также по моральным соображениям полиция обязана обеспечить каждому человеку возможность выразить свое мнение. Поэтому можно было бы рассматривать случившееся как досадный единичный случай, но, к сожалению, общий контекст не столь безмятежен.
На аналогичной демонстрации в Таллинне пять человек, вышедших с антиизраильскими посланиями, были выдворены полицией и оштрафованы. Судя по всему, эти дела дойдут до суда.
После нападения России на Украину Рийгикогу внес поправки в Уголовный кодекс, согласно которым демонстрация символа, используемого при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления с целью поддержки или оправдания таких действий или устрашения, унижения или преследования другого лица, наказывается штрафом или лишением свободы. Этот закон, известный как запрет на демонстрацию враждебной символики, очевидно, мотивирован угрозой безопасности эстонского государства и, следовательно, соответствует Конституции. Однако на фоне создания общего контекста, несомненно, присутствует и побочный эффект штрафования за георгиевские ленточки и советскую символику.
Еще раньше, во время ограничений, вызванных коронавирусом, полиция конфисковывала музыкальные инструменты у людей, протестовавших против ограничений, и неоднократно слишком остро реагировала на мирные протесты и собрания. Ни одного призыва к порядку, сравнимого с реакцией нынешнего министра внутренних дел, не последовало, скорее наоборот.
Без свободы слова, собраний и самовыражения не может быть свободного общества. Любой шаг в противоположном направлении должен быть оправдан защитой еще более важных свобод и прав. Поэтому важно, чтобы даже те лозунги, которые заведомо глупы или отвратительны, могли развеваться где-нибудь на площади, как в прямом, так и в переносном смысле.