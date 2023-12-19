ГАЛЕРЕЯ ⟩ Молодежный театр "Underworld" погрузил йыхвисцев в Средневековье

Жители Йыхвиского попечительского центра с восторгом приняли новый спектакль молодежного театра Ида-Вирумааского центра профобразования "Легенда о Нарвской деве", который стал для них настоящим подарком. Второе представление состоялось в тот же день в "Паргикескусе", а 13 января эту старую историю в новом воплощении увидят нарвитяне.