Прогулка с фонарями удалась на славу

Участников праздничного парада на площади встречали музыка и танцоры, которые замечали, что танцевали в разных условиях, но впервые пришлось выступать на льду - погода превратила городскую площадь почти в каток. Но ситуация никого не испугала и проблем не возникло, зажжение последней свечи адвента превратилось в красивый праздник тепла и света.