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Прогулка с фонарями удалась на славу

Ирина Кивисельг
, журналист
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Главный приз достался фантазерам из семьи Коптенковых, на создание своей латерны они потратили целый день.
Главный приз достался фантазерам из семьи Коптенковых, на создание своей латерны они потратили целый день. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Зажжение третьей свечи адвента в Кохтла-Ярве превратилось в праздник света - несколько десятков горожан, взяв в руки нарядные латерны, длинной колонной прошли от Кохтла-Ярвеского центра культуры до елки, где и происходило главное действо.

Участников праздничного парада на площади встречали музыка и танцоры, которые замечали, что танцевали в разных условиях, но впервые пришлось выступать на льду - погода превратила городскую площадь почти в каток. Но ситуация никого не испугала и проблем не возникло, зажжение последней свечи адвента превратилось в красивый праздник тепла и света.

Рождественский дед, или Санта, со своей помощницей прибыли на лошади, и пока они поздравляли горожан, Санта слушал стихи маленьких детей, одаривая их сладостями, лошадка катала малышей.

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