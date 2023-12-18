На закупку не использованных в Евросоюзе вакцин потрачено 4 млрд евро

Об этом пишет ERR со ссылкой на издание Politico.

Речь идет о приблизительной оценке, подчеркивают авторы статьи, так как данные о неиспользованных вакцинах при подготовке статьи предоставили лишь 15 стран Европейского союза, еще по четырем государствам ЕС необходимую информацию удалось найти в открытых источниках. Кроме того, отмечает Politico, закупочные цены вакцин не раскрывались.

Скорее всего, пишет издание, неиспользованных доз вакцин, которые или уже списаны, или будут утилизированы в ближайшее время, гораздо больше.

В среднем, по расчетам Politico, по странам ЕС пропало по 0,7 дозы вакцины на каждого жителя (для Эстонии этот показатель равен 1,1, для Ирландии – 0,16).

Часть вакцин, уже поставленных производителями и оплаченных покупателям, оказалась невостребованной из-за того, что они оказались мало эффективны против новых вариантов коронавируса, отмечают авторы статьи.

Politico напоминает, что контракт с одним из крупнейших производителей вакцин от коронавируса – компанией Pfizer – заключен странами ЕС до 2027 года. На Польшу и Венгрию, отказавшихся закупать вакцины, Pfizer уже подала в суд.