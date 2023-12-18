На закупку не использованных в Евросоюзе вакцин потрачено 4 млрд евро

Страны Европейского союза не использовали как минимум 215 млн доз вакцин от коронавируса, закупленных на пике пандемии. На закупку этих вакцин было потрачено не менее 4 млрд евро.
Об этом пишет ERR со ссылкой на издание Politico.
Речь идет о приблизительной оценке, подчеркивают авторы статьи, так как данные о неиспользованных вакцинах при подготовке статьи предоставили лишь 15 стран Европейского союза, еще по четырем государствам ЕС необходимую информацию удалось найти в открытых источниках. Кроме того, отмечает Politico, закупочные цены вакцин не раскрывались.
Скорее всего, пишет издание, неиспользованных доз вакцин, которые или уже списаны, или будут утилизированы в ближайшее время, гораздо больше.
В среднем, по расчетам Politico, по странам ЕС пропало по 0,7 дозы вакцины на каждого жителя (для Эстонии этот показатель равен 1,1, для Ирландии – 0,16).
Часть вакцин, уже поставленных производителями и оплаченных покупателям, оказалась невостребованной из-за того, что они оказались мало эффективны против новых вариантов коронавируса, отмечают авторы статьи.
Politico напоминает, что контракт с одним из крупнейших производителей вакцин от коронавируса – компанией Pfizer – заключен странами ЕС до 2027 года. На Польшу и Венгрию, отказавшихся закупать вакцины, Pfizer уже подала в суд.