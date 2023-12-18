В конце недели в Йыхви и Нарве была вспышка насилия

16 декабря в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на проспекте Кангеласте в Нарве 37-летний мужчина ударил 23-летнюю женщину во время ссоры. Полицейские задержали драчуна.

16 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кааре в Йыхви 38-летнего мужчину ударил человек, чья личность пока не установлена.