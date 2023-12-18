Граждан семи стран отправили обратно в Россию

Во въезде было отказано 33 гражданам Молдовы, девяти гражданам России, пяти гражданам Украины, троим гражданам Израиля, двум гражданам Алжира и по одному гражданину Австралии и Турции.

Наиболее распространенными причинами отказа были отсутствие у человека документов, необходимых для въезда в страну, неясные объяснения о цели поездки, либо в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.