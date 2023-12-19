Четверть века ида-вирумааские татары отметили без танцев и песен

В Вахтраском центре творчества на первом этаже открылась фотовыставка под названием "События, люди, друзья и партнеры" - небольшой красочный отчет о том, что происходило, как живут ида-вирумааские татары, с кем дружат и сотрудничают. Почему экспозицию разместили именно здесь? Потому что уже более десяти лет татары встречаются в этом доме - здесь находится офис общества и есть импровизированная мечеть, где по праздникам и другим важным событиям проводит службы мулла Ринат Гарифуллин. В этом доме также бывает много гостей.