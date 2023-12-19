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Четверть века ида-вирумааские татары отметили без танцев и песен

Ирина Кивисельг
, журналист
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На открытие юбилейной выставки собрали самых активных членов общества татарской культуры.
На открытие юбилейной выставки собрали самых активных членов общества татарской культуры. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Ида-Вирумааское общество татарской культуры "Güzel" в минувшую пятницу отметило 25-летие. Больших празднеств по этому поводу не устраивали, объясняя, что в нестабильное время петь и танцевать не хочется, поэтому ограничились выставкой.

В Вахтраском центре творчества на первом этаже открылась фотовыставка под названием "События, люди, друзья и партнеры" - небольшой красочный отчет о том, что происходило, как живут ида-вирумааские татары, с кем дружат и сотрудничают. Почему экспозицию разместили именно здесь? Потому что уже более десяти лет татары встречаются в этом доме - здесь находится офис общества и есть импровизированная мечеть, где по праздникам и другим важным событиям проводит службы мулла Ринат Гарифуллин. В этом доме также бывает много гостей.

"Güzel" очень активно участвует в разных региональных мероприятиях, громко заявляет о себе, особенно в последние годы - устроенные им яркие праздники Сабантуи в Кохтла-Ярве и Таллинне, собравшие сотни, а в столице и тысячи человек, надолго запомнились не только тем, кто в них участвовал, но и простым зрителям. На выставке есть много фотографий, которые возвращают к тем красивым событиям.

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