Кохтла-Ярве принимает на этой неделе около 400 лучших пловцов Эстонии

В соревновании, где определятся нынешние чемпионы в классе взрослых, юниоров и молодежи, на старт выйдут также все сильнейшие пловцы Эстонии, в том числе ставшая недавно чемпионкой Европы среди взрослых в плавании на 100 метров брассом ярчайшая звезда эстонского плавания уроженка Силламяэ Энели Ефимова, а также входящие в число лучших европейских пловцов Грегор Зирк, Даниил Зайцев, Мария Романюк и другие.

Энели Ефимова на этот раз не будет выступать в своем основном виде, в плавании брассом, а станет участвовать в соревнованиях по плаванию свободным стилем, баттерфляем и в комплексном плавании. Ее тренер Хенри Хейн сказал, что Энели очень сильна во всех стилях, но самые хорошие предпосылки достичь мировых вершин у нее в плавании брассом. В Кохтла-Ярве она попытается завоевать звание чемпионки Эстонии в других стилях плавания. Для нее это также последние соревнования перед маленьким отдыхом, после которого у спортсменки начнутся напряженные тренировки с целью подготовки к Олимпиаде в Париже.

Ефимова стартует уже в среду в девять утра, когда начнутся предварительные заплывы на 50 метров свободным стилем. Во все три дня соревнования предварительные заплывы в кохтла-ярвеском бассейне будут начинаться в девять утра. Вечерняя программа финалов начнется в среду и четверг в 17.00, в пятницу - в 16.00.

Руководитель и тренер организующего чемпионат кохтла-ярвеского клуба плавания "Aktiiv" Сергей Михайлов сказал, что проведение трехдневного соревнования с таким большим количеством участников - это большое испытание. Вместе с тренерами и родителями юных спортсменов им пришлось искать в Кохтла-Ярве и его ближайших окрестностях места для размещения почти что 600 человек. "Мы с этим своего рода чудом справились, все смогут спать в кроватях", - сказал он, добавив, что ночевать на матах в школьных спортзалах не придется никому.

Михайлов надеется, что поболеть за лучших пловцов Эстонии придут также много любителей спорта. Трибуны бассейна спортцентра "Wiru" рассчитаны на 340 зрителей.

Поддержки от публики ждут также пловцы из семи ида-вируских клубов. Сергей Михайлов надеется, например, что молодежь из клуба плавания "Aktiiv" завоюет четыре-пять медалей.