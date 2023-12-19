Касающуюся спорта - как профессионального, так и любительского - часть госбюджета 2024 года читать неловко. Спорт оставлен полностью в положении сироты и отсутствует нарратив, в каком направлении мы движемся и во имя чего прилагаем усилия.
Андрес Кальвик: Недружелюбное к спорту правительство резко уменьшает финансирование любительского спорта
Финансирование поддержки и развития спорта достижений увеличится всего на 2%, что мучительно стыдно с учетом олимпийского года и всеобщего повышения цен. Но что еще позорнее, поддержка организованной физической активности уменьшится на целых 83%! Если на нынешний Год движения для этого было предусмотрено 19,5 миллиона евро, то в будущем году придется обойтись 3,2 миллиона.
Влезший в беличью шкуру крокодил урезаний работает особенно эффективно, и программа правительства урезать финансирование Эстонского союза школьного спорта и эстонского спортивного союза "Jõud" теперь приняла реальные формы. Видно, Партия реформ знает, что забрать деньги у спортсменов - это наиболее безболезненно: попищат немного, однако по примеру учителей устраивать забастовки не будут и продолжат тренироваться под урчание в животе. Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа молча смотрит на происходящее. Видно, есть дела и поважнее.