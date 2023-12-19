Андрес Кальвик: Недружелюбное к спорту правительство резко уменьшает финансирование любительского спорта

Финансирование поддержки и развития спорта достижений увеличится всего на 2%, что мучительно стыдно с учетом олимпийского года и всеобщего повышения цен. Но что еще позорнее, поддержка организованной физической активности уменьшится на целых 83%! Если на нынешний Год движения для этого было предусмотрено 19,5 миллиона евро, то в будущем году придется обойтись 3,2 миллиона.