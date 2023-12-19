ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхвиская музыкальная школа отметила свой 70-й юбилей

Йыхвиская музыкальная школа отметила свой 70-й юбилей концертом - торжественным актом в Йыхвиском концертном доме. Праздничная программа была составлена таким образом, чтобы продемонстрировать свое владение музыкальным инструментом смогли как учащиеся, так и выпускники и преподаватели. И звучала только эстонская музыка - начиная с Валгре и Пярта и кончая композиторами более молодого поколения, в качестве музыкального фундамента в CV некоторых из которых указана Йыхвиская детская музыкальная школа.