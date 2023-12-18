Профсоюз и госпримиритель до сих пор не пришли к единому мнению, кто может бастовать

Государственный примиритель Меэлис Виркебау в понедельник в открытом письме повторил вынесенное ранее Министерством образования и науки (HTM) предупреждение о том, что запланированная всеобщая забастовка работников образования может охватить только общеобразовательные школы, поскольку, по его словам, нынешний трудовой спор касается только минимальной заработной платы школьных учителей в 2024 году, пишет ERR.

"Более конкретно, это проявляется в двух обстоятельствах. В переговорах с Министерством образования и науки EHL потребовал конкретного увеличения минимальной заработной платы только для учителей основной школы и гимназий, упомянув в общих чертах проблемы с зарплатами воспитателей детских садов и педагогов профессионально-технических учебных заведения", — написал Виркебау.

В качестве еще одной причины госпримиритель называет тот факт, что согласно закону о дошкольных учреждениях, о минимальной заработной плате воспитателей детских садов договариваются представители местных самоуправлений и педагогов детских учреждений, и закон не предусматривает минимальную заработную плату для преподавателей в сфере профобучения. Таким образом, законодатель не наделил правительство или HTM какой-либо компетенцией или правом влиять на их зарплаты, пояснил госпримиритель.

Однако EHL продолжает утверждать, что в забастовке могут участвовать все члены работники присоединившихся к забастовке учреждений или объявившие забастовку члены профсоюза.

"Уставы союзов-членов EHL предусматривают, что все работники образования могут принадлежать к соответствующему профсоюзу. Пример: согласно пункту 3.1 устава Союза педагогов Харьюмаа (HHL): "3.1 Каждый работник учебного заведения в Харьюмаа может быть членом HHL, если он признает устав EHL и платит членские взносы в профсоюз", — пояснил руководитель информационного отдела EHL Янно Исат.

По его словам, дополнительным аргументом в пользу включения в забастовку всех работников образования является то, что зарплаты работников дошкольного образования коррелируют с зарплатами учителей начальных и старших классов.

"Кроме того, имеется юридическая практика в виде предупредительной забастовки, которая состоялась 10 ноября, в которой участвовали или могли участвовать все вышеупомянутые преподаватели. EHL с начала рассмотрения вопроса забастовки выступает за всех преподавателей, которые могут принадлежать к EHL", - сказал Исат.

"Не существует такого закона, который запрещал бы некоторым работникам, принадлежащим к одному профсоюзу, бастовать, а некоторым нет. Поэтому применяется основное право на забастовку, предусмотренное конституцией", - добавил Исат.