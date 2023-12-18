Профсоюз и госпримиритель до сих пор не пришли к единому мнению, кто может бастовать

Если, по мнению госпримирителя, во всеобщей забастовке работников образования имеют право участвовать только общеобразовательные школы, то Союз работников образования Эстонии (EHL) продолжает утверждать, что он отстаивает интересы всех педагогов, включая воспитателей детских садов.
Государственный примиритель Меэлис Виркебау в понедельник в открытом письме повторил вынесенное ранее Министерством образования и науки (HTM) предупреждение о том, что запланированная всеобщая забастовка работников образования может охватить только общеобразовательные школы, поскольку, по его словам, нынешний трудовой спор касается только минимальной заработной платы школьных учителей в 2024 году, пишет ERR.
"Более конкретно, это проявляется в двух обстоятельствах. В переговорах с Министерством образования и науки EHL потребовал конкретного увеличения минимальной заработной платы только для учителей основной школы и гимназий, упомянув в общих чертах проблемы с зарплатами воспитателей детских садов и педагогов профессионально-технических учебных заведения", — написал Виркебау.
В качестве еще одной причины госпримиритель называет тот факт, что согласно закону о дошкольных учреждениях, о минимальной заработной плате воспитателей детских садов договариваются представители местных самоуправлений и педагогов детских учреждений, и закон не предусматривает минимальную заработную плату для преподавателей в сфере профобучения. Таким образом, законодатель не наделил правительство или HTM какой-либо компетенцией или правом влиять на их зарплаты, пояснил госпримиритель.
Однако EHL продолжает утверждать, что в забастовке могут участвовать все члены работники присоединившихся к забастовке учреждений или объявившие забастовку члены профсоюза.
"Уставы союзов-членов EHL предусматривают, что все работники образования могут принадлежать к соответствующему профсоюзу. Пример: согласно пункту 3.1 устава Союза педагогов Харьюмаа (HHL): "3.1 Каждый работник учебного заведения в Харьюмаа может быть членом HHL, если он признает устав EHL и платит членские взносы в профсоюз", — пояснил руководитель информационного отдела EHL Янно Исат.
По его словам, дополнительным аргументом в пользу включения в забастовку всех работников образования является то, что зарплаты работников дошкольного образования коррелируют с зарплатами учителей начальных и старших классов.
"Кроме того, имеется юридическая практика в виде предупредительной забастовки, которая состоялась 10 ноября, в которой участвовали или могли участвовать все вышеупомянутые преподаватели. EHL с начала рассмотрения вопроса забастовки выступает за всех преподавателей, которые могут принадлежать к EHL", - сказал Исат.
"Не существует такого закона, который запрещал бы некоторым работникам, принадлежащим к одному профсоюзу, бастовать, а некоторым нет. Поэтому применяется основное право на забастовку, предусмотренное конституцией", - добавил Исат.