ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Самоуправления не должны стесняться платить профессионалам хорошую зарплату

Заработная плата мэра или волостного старейшины - это конкретная сумма, которую нетрудно сопоставить избирателю, вынужденному справляться на пенсию или минимальную зарплату. А вот понять содержание работы руководителя местного самоуправления гораздо сложнее. Как и измерить потери конкретного города или волости от того, что из-за мизерной зарплаты для замещения вакансий нанимают людей с недостаточными способностями, знаниями и навыками.

"Северное побережье" не призывает здесь к массовому повышению зарплат всех глав и специалистов волостей и городов Ида-Вирумаа. Большинство муниципалитетов уже испытывают финансовые трудности из-за растущих процентных ставок по кредитам и других расходов, а также из-за сокращения числа налогоплательщиков. Однако стоит оценить, способствуют ли нынешние зарплаты привлечению к работе по возможности лучших специалистов в своей области. Насколько можно повысить им зарплату, исключив из структуры, например, некоторые сомнительные должности, так сказать, с привкусом политики кумовства и не создающие прибавочной стоимости.

Очевидно, что если зарплата мэра Нарвы, третьего по величине города Эстонии, составляет всего 4000 евро, а у других ведущих специалистов и того меньше, это не привлекает крепких профессионалов, которые очень нужны в нынешнюю эпоху проектов и фондов.