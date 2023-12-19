Из крупных городов региона только Силламяэ решается повысить мэру зарплату

Силламяэское горсобрание на заседании 21 декабря рассмотрит проект постановления, которым меняются ставки окладов и возмещений. Согласно этому проекту, оклады председателя горсобрания и мэра повысятся с нынешних 3500 до 3850 евро в месяц (на 10%), а оклады вице-мэров - с 3000 до 3350 евро в месяц (12%). Размер возмещения члену городской управы, не находящемуся на должностном окладе, увеличится, согласно проекту, с 750 до 825 евро в месяц (10%). В прошлый раз эти же оклады и возмещения повышались в Силламяэ ровно два года назад, с декабря 2021 года.