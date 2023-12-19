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В ноябре Эстония занимала 10-е место в ЕС по уровню инфляции

Эрик Калда
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Деньги.
Деньги. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Годовая инфляция в Европейском союзе замедлилась с 3,6% в октябре до 3,1% в ноябре. Наиболее стремительно цены выросли в прошлом месяце в Чехии - на 8%.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Евросоюза "Евростат", сообщает ERR.

В Бельгии в годовом сравнении цены снизились на 0,8%. Еще в двух странах их рост был минимальным: в Дании инфляция составила 0,3%, а в Италии - 0,6%.

Самые высокие годовые темпы инфляции были зафиксированы в Чехии (8%), Венгрии (7,7%), Словакии и Румынии (в обеих по 6,9%).

Эстония, где в ноябре инфляция составила 4,1%, заняла 10-е место среди государства-членов ЕС. В Литве годовая инфляция в ноябре составила 2,3% (18-е место), в Латвии - 1,1% (23-е место), в Финляндии - 0,7% (24-е место).

По сравнению с октябрем годовая инфляция снизилась в ноябре в 21 государстве-члене ЕС, осталась неизменной в трех и выросла также в трех. В Эстонии за месяц цены не изменились.

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