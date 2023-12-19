Уголовное дело Репинского ушло в суд

Обвинение в мошенничестве заключается в том, что Мартин Репинский, будучи депутатом Рийгикогу, подал заявление о возмещении арендной платы за свое жилье, однако он фактически не проживал по указанному в заявлении для компенсации расходов адресу и не платил арендную плату, связанную с этим адресом. Таким образом, согласно обвинительному заключению, с января 2021 года по март 2022 года он причинил канцелярии Рийгикогу ущерб на сумму 12119 евро.

Также Репинский злоупотреблял топливной картой депутата Рийгикогу. Согласно обвинению, с ноября 2021 года по апрель 2022 года он купил себе и позволил другим купить по топливной карте в общей сложности 459 литров дизельного топлива, и это никак не было связано с работой члена Рийгикогу.

Обвинение в злоупотреблении доверием заключается в том, что Репински, будучи волостным старейшиной Йыхви, в марте 2019 года необоснованно назначил выходное пособие трем чиновникам, ушедшим со службы по собственному желанию. Руководство по выплате заработной плате чиновникам Йыхвиской волости не предусматривало дополнительных компенсаций чиновникам, увольняющимся со службы по собственному желанию. Однако, согласно обвинению, Репинский назначил трем чиновникам дополнительную компенсацию в размере шестимесячной зарплаты. Тем самым, согласно обвинению, он причинил местному самоуправлению ущерб на сумму 52984 евро.

Rus.ERR пишет, что в рамках уголовного дела волость Йыхви предъявила обвиняемому гражданский иск на 93458 евро, а канцелярия Рийгикогу - на 12701 евро.

Сам Мартин Репинский, который в 2022 году ушел из политики и живет на доходы от частного предпринимательства, дал новостному порталу такой комментарий: "Мне непонятно, для чего государство тратит свой ресурс на такие вопросы. Я не признаю себя виновным и не понимаю, для чего это все делается. Защищать свое доброе имя и свою репутацию, как у нас и положено в правовом государстве, буду в суде. Эта история тянулась достаточно долгое время. Сейчас ее передали в суд. Теперь будем с адвокатом предоставлять свои доказательства невиновности. Искренне верю в эстонское правосудие и судебную систему, настроен позитивно".