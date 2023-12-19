Детская деревня SOS покинет дома в Нарва-Йыэсуу, так как не достигла соглашения с городом

Здания нарва-йыэсууской детской деревни SOS, принадлежащие местному самоуправлению, настолько амортизированы, что продолжать деятельность в них уже небезопасно, отметил исполнительный руководитель детской деревни SOS Маргус Оро. Длившиеся несколько лет переговоры о том, чтобы привести дома в порядок, зашли, по его словам, в тупик.

- Когда мы в апреле 2012 года заключали договор с городом, к договору прилагались две страницы с перечнем строительных недочетов. Дома построило Министерство социальных дел на пособие из структурных фондов Евросоюза, оно отвечало за качество строительства и строительный надзор. Была надежда, что недочеты устранят в течение гарантийного срока. Наши проблемы начались с того, что это сделано не было, - сказал Маргус Оро "Северному побережью".