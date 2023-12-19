Детская деревня SOS сообщила, что покинет построенные на пособие Евросоюза и принадлежащие городу Нарва-Йыэсуу разваливающиеся семейные дома. В шести домах сейчас проживают 19 детей.
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Детская деревня SOS покинет дома в Нарва-Йыэсуу, так как не достигла соглашения с городом
Здания нарва-йыэсууской детской деревни SOS, принадлежащие местному самоуправлению, настолько амортизированы, что продолжать деятельность в них уже небезопасно, отметил исполнительный руководитель детской деревни SOS Маргус Оро. Длившиеся несколько лет переговоры о том, чтобы привести дома в порядок, зашли, по его словам, в тупик.