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Детская деревня SOS покинет дома в Нарва-Йыэсуу, так как не достигла соглашения с городом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В церемонии открытия нарва-йыэсууской детской деревни SOS в 2012 году участвовала в качестве патронессы детской деревни супруга тогдашнего президента Хендрика Ильвеса Эвелин Ильвес. Шесть нарва-йыэсууских семейных домов не образуют обычную детскую деревню, они разбросаны по городским недвижимостям по два здания.
В церемонии открытия нарва-йыэсууской детской деревни SOS в 2012 году участвовала в качестве патронессы детской деревни супруга тогдашнего президента Хендрика Ильвеса Эвелин Ильвес. Шесть нарва-йыэсууских семейных домов не образуют обычную детскую деревню, они разбросаны по городским недвижимостям по два здания. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Детская деревня SOS сообщила, что покинет построенные на пособие Евросоюза и принадлежащие городу Нарва-Йыэсуу разваливающиеся семейные дома. В шести домах сейчас проживают 19 детей.

Здания нарва-йыэсууской детской деревни SOS, принадлежащие местному самоуправлению, настолько амортизированы, что продолжать деятельность в них уже небезопасно, отметил исполнительный руководитель детской деревни SOS Маргус Оро. Длившиеся несколько лет переговоры о том, чтобы привести дома в порядок, зашли, по его словам, в тупик.

- Когда мы в апреле 2012 года заключали договор с городом, к договору прилагались две страницы с перечнем строительных недочетов. Дома построило Министерство социальных дел на пособие из структурных фондов Евросоюза, оно отвечало за качество строительства и строительный надзор. Была надежда, что недочеты устранят в течение гарантийного срока. Наши проблемы начались с того, что это сделано не было, - сказал Маргус Оро "Северному побережью".

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