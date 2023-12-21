Звезды эстонской музыки исполнят хиты 70-80-х

В 1970-80-х годах прошлого века музыка в стиле фанк, соул и джаз звучала по эстонскому радио и на вечеринках. Часть этого наследия иногда казалась облеченным властью людям слишком современной и оставалась дожидаться своего часа в архивах. В последние годы многие из этих песен получили новую жизнь и заслужили любовь слушателей. Одна из таких песен - "Stopp, seisku aeg!" в исполнении Велли Йоонаса, ее звездный час пришелся на 2015 год, собрав поклонников далеко за пределами Эстонии.

Западные ритмы проникали сквозь железный занавес, в кратчайшие сроки подвергались аранжировкам и записывались на эстонском языке, нередко записывались в первой студии Эстонского радио по ночам, в полусекретной обстановке. Активными исполнителями кавер-версий мировых хитов были Эльс Химма, Яак Йоала, Иво Линна и Марью Куут.

Так отечественная фонотека пополнялась джазом, фанком и диско-музыкой, еще больше укрепляя прозападный имидж Эстонии. Благодаря этому уже почти полвека назад на Эстонском радио, а также в самых популярных столичных ресторанах и варьете звучала "Midnight is The Time I Need You" Демиса Руссоса в исполнении Эльс Химмы как песня "Kesköö", а также "Rannakolhoosis" Вальтера Оякяэра в исполнении Яака Йоалы, "Aeg ei peatu" Тыну Ааре в исполнении ансамбля "Апельсин" и "Tühjad pihud" в исполнении Гуннара Грапса.

Незабываемые хиты в Йыхви исполнят Рита Рэй, Роберт и Иво Линна, супергруппа "Lexsoul Dancemachine" вместе с молодежным симфоническим оркестром под управлением Рийво Йыги. Специальные гости концерта - саксофонист Лембит Саарсалу и композитор-пианист Тыну Найссоо.