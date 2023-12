Звезды эстонской музыки исполнят хиты 70-80-х

Так отечественная фонотека пополнялась джазом, фанком и диско-музыкой, еще больше укрепляя прозападный имидж Эстонии. Благодаря этому уже почти полвека назад на Эстонском радио, а также в самых популярных столичных ресторанах и варьете звучала "Midnight is The Time I Need You" Демиса Руссоса в исполнении Эльс Химмы как песня "Kesköö", а также "Rannakolhoosis" Вальтера Оякяэра в исполнении Яака Йоалы, "Aeg ei peatu" Тыну Ааре в исполнении ансамбля "Апельсин" и "Tühjad pihud" в исполнении Гуннара Грапса.