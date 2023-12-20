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На границе в Нарве развернули граждан России, Беларуси и Украины

Эрик Калда
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Погранпункт в Нарве.
Погранпункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Во вторник, 19 декабря, в пограничном пункте в Нарве в Эстонию не впустили 11 иностранцев, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы.

Ко въезду в Эстонию не были допущены четыре гражданина Молдовы, три гражданина России, два гражданина Беларуси, один гражданин Израиля и один гражданин Украины.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны,  сообщила полиция.

Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.

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