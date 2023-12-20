На границе в Нарве развернули граждан России, Беларуси и Украины

Во вторник, 19 декабря, в пограничном пункте в Нарве в Эстонию не впустили 11 иностранцев, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы.
Ко въезду в Эстонию не были допущены четыре гражданина Молдовы, три гражданина России, два гражданина Беларуси, один гражданин Израиля и один гражданин Украины.
Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны, сообщила полиция.
Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.