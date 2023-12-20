На границе в Нарве развернули граждан России, Беларуси и Украины

Ко въезду в Эстонию не были допущены четыре гражданина Молдовы, три гражданина России, два гражданина Беларуси, один гражданин Израиля и один гражданин Украины.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны, сообщила полиция.