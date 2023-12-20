В Нарве откроется выставка "Незабытый город"

На первом этаже Нарвского замка в четверг, 21 декабря, откроется выставка "Незабытый город".
Она посвящена историческому центру Нарвы - уникальному архитектурному наследию XVII века, сообщила пресс-служба Нарвского музея.
На выставке представлены более сотни экспонатов из исторической коллекции музея, включая архитектурные детали XVII века, резные камни, украшавшие порталы и фасады зданий, кованые элементы, такие как флюгеры, петли и решетки лестниц, а также многое другое.
По сообщению пресс-службы музея, эта выставка - дань памяти той Нарве, которую когда-то называли "жемчужиной барокко" в шведской короне, и которая была безвозвратно утрачена во время Второй мировой войны.