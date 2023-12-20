В Нарве растет употребление метамфетамина

Согласно исследованию, довольно широко распространен в Эстонии и амфетамин. Его остатки были обнаружены в основном в Ахтмеской части Кохтла-Ярве и в сточных водах Маарду, при этом остатки вещества находились на том же уровне, что и в августе. Остатки амфетамина по-прежнему обнаруживались в пробах стоков всех городов.

На третьем месте по распространенности остается кокаин, который также был обнаружен в стоках всех наблюдаемых городов. Чаще всего он обнаруживался в Таллинне, а также в Раквере и в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. Меньше всего кокаина было обнаружено в Силламяэ, Вильянди и Выру, где уровень остатков вещества был примерно одинаковым.

Количество остатков метадона в Маарду с августа удвоилось. Немного больше метадона, чем раньше, было в Нарве, Ахтмеском районе Кохтла-Ярве и в Силламяэ. Метадон не был обнаружен в сточных водах Хаапсалу, Пайде, Раквере, Тарту, Валга и Выру.

На этот раз в Нарве метамфетамина было обнаружено гораздо больше, чем в августе, его остатков было несколько больше в Пайде, Раквере, Валге и Силламяэ. В других городах показатели содержания в стоках этого вещества упали. Метамфетамин не был обнаружен в пробах, взятых в Хаапсалу, Вильянди и Ахтмеском районе Кохтла-Ярве.