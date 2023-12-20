Бесплатный проезд на автобусе отменят на несколько недель позже, чем планировалось

Первоначальный план сделать проезд на автобусах уездных линий платным уже с 8 января немного откладывается, так как настройка технических систем и оформление соглашений потребуют больше времени, чем полагали.

Насколько известно сейчас, за проезд на уездных линиях придется платить начиная с 22 января.

- Одной из вероятных причин задержки может быть то, что персонификацию проездной карточки и увязку ее со льготами хотят сделать как можно более удобной для людей, - сказал руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, что увязка различных баз данных и требует времени.

Объявленные ранее цены билетов, а также получатели проездных льгот не изменились. Более подробную информацию обо всем этом можно получить на веб-странице Ида-Вируского центра общественного транспорта www.ivytk.ee, которая в текущем порядке пополняется самой новой информацией.