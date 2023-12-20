Кохтла-Ныммеская школа поддержала аукционом по продаже тортов Пяйтеский парк животных

Торты приготовили в основном родители детей, хотя пекли их и вместе с детьми, свою лепту внесли также учителя. Самый дорогой торт нашел покупателя за 130 евро. В аукционе можно было участвовать также по вебу.

- Мастера по тортам, организаторы и покупатели - все внесли замечательный вклад. Это было действительно классное мероприятие, согревающее душу! - прокомментировала директор Кохтла-Ныммеской школы Марилийз Одер.

Аукцион по продаже тортов является давней традицией школы, которую возродили теперь в юбилейную, 235-ю годовщину школьного образования в Кохтла-Нымме. Она получила новое дыхание в качестве части рождественской ярмарки.

- Можно сказать, что аукцион по продаже тортов - это легендарное мероприятие, возрождением которого мы планировали красиво завершить праздничный для образования год. Благотворительная идея родилась из творческой работы нашего восьмиклассника, который хотел помочь животным. Мы вместе решили, что Пяйтеский парк животных - это чудесное место, наша детсадовская часть вот уже которую осень посещает его. Есть идеи, что собранную сумму ученик восьмого класса отвезет на место вместе с детсадовской ребятней, - сказала Марилийз Одер.