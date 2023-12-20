Рождественский благовест ⟩ "Радио 4" поможет детям с онкологическими заболеваниями

Цель юбилейного "Рождественского благовеста" "Радио 4" - помочь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Адресат помощи в этом году - Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями. Собранные средства пойдут на покупку лекарств, которые не компенсирует Касса здоровья.

Слушайте "Рождественский благовест" на волнах "Радио 4" с 24 декабря по 7 января. Передача выходит в эфир ежедневно в 16.05.

Передачи благотворительной акции строятся по принципу концерта с поздравлениями. Каждый звонок на платный автоответчик и есть взнос радиослушателей в копилку акции. Оставив на автоответчике свое сообщение, участник может через "Радио 4" поздравить своих родственников, передать привет друзьям и коллегам.

Телефоны для пожертвований работают круглосуточно с 18 декабря по 7 января: 900 70 23 - 5 евро; 900 70 24 - 15 евро.

Свои послания с копией банковского платежного поручения и музыкальной заявкой можно отправить по адресу: Таллинн, 10147, ул. Гонсиори, 21, "Радио 4" или по электронной почте: r4@err.ee.

Начало благотворительной акции "Радио 4" "Рождественский благовест" было положено в декабре 1993 года. Тогда помощь была оказана детям, больным лейкемией. В последующие годы на собранные средства детдома, спецшколы, больницы и детские центры для особых детей приобретали сложную медицинскую аппаратуру, специализированный транспорт, обучающее и реабилитационное оборудование. Общая сумма пожертвований превысила 300 тысяч евро. В прошлом году собрали 22665 евро на строительство специальной игровой площадки в йыхвиском опорном центре "Päikesekiir", где оказывают различные услуги для детей с особыми потребностями.

Помочь можно и переводом пожертвований через банк, перечислив любую сумму напрямую на счет Эстонского союза родителей детей с онкологическими заболеваниями.

Банковские реквизиты Получатель: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit. Счет в банке "Swedbank": EE402200221064019719. В пояснении отметить: Raadio 4.