Самого скандального бывшего йыхвиского волостного старейшину Мартина Репинского прокуратура отправила под суд, обвинив его среди прочего в безосновательной выплате компенсаций йыхвиским чиновникам, которых он вынудил покинуть должности по собственному желанию. Сам Репинский виновным себя не признает.
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Репинский под судом за изгнание йыхвиских чиновников: "Но в Йыхви все время делали так"
Прокуратура отправила в суд уголовное дело, в котором бывшему члену Рийгикогу Мартину Репинскому предъявлено обвинение в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении доверием, сообщил "Postimees" в этот вторник. Обвинение касается не только ненадлежащего использования компенсации расходов, предусмотренной для члена Рийгикогу, но и злоупотребления доверием в бытность йыхвиским волостным старейшиной.