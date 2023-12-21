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Репинский под судом за изгнание йыхвиских чиновников: "Но в Йыхви все время делали так"

Эрик Калда
, журналист
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Мартин Репинский ушел из йыхвиской политики после местных выборов 2021 года, когда после нескольких скандалов он, набрав 46 голосов, не прошел даже в Йыхвиское волостное собрание, и вернулся в Рийгикогу, где у него возникли проблемы с компенсациями расходов, на настоящий момент тоже вошедшие в материалы уголовного дела.
Мартин Репинский ушел из йыхвиской политики после местных выборов 2021 года, когда после нескольких скандалов он, набрав 46 голосов, не прошел даже в Йыхвиское волостное собрание, и вернулся в Рийгикогу, где у него возникли проблемы с компенсациями расходов, на настоящий момент тоже вошедшие в материалы уголовного дела. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Самого скандального бывшего йыхвиского волостного старейшину Мартина Репинского прокуратура отправила под суд, обвинив его среди прочего в безосновательной выплате компенсаций йыхвиским чиновникам, которых он вынудил покинуть должности по собственному желанию. Сам Репинский виновным себя не признает.

Прокуратура отправила в суд уголовное дело, в котором бывшему члену Рийгикогу Мартину Репинскому предъявлено обвинение в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении доверием, сообщил "Postimees" в этот вторник. Обвинение касается не только ненадлежащего использования компенсации расходов, предусмотренной для члена Рийгикогу, но и злоупотребления доверием в бытность йыхвиским волостным старейшиной.

Прокуратура: Репинский злоупотреблял доверием

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