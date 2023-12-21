Репинский под судом за изгнание йыхвиских чиновников: "Но в Йыхви все время делали так"

Мартин Репинский ушел из йыхвиской политики после местных выборов 2021 года, когда после нескольких скандалов он, набрав 46 голосов, не прошел даже в Йыхвиское волостное собрание, и вернулся в Рийгикогу, где у него возникли проблемы с компенсациями расходов, на настоящий момент тоже вошедшие в материалы уголовного дела.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv